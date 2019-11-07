Антонов прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу

Официального подтверждения со стороны США нет. Если Соединенные Штаты примут решение выйти из договора, это будет серьезнейшим ударом по европейской и международной безопасности.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков в четверг заявил РИА Новости, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из этого договора.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.