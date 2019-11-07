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РИА Новости

Антонов прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу

21:03 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя - РИА Новости. США официально не уведомляли Россию о своем намерении выйти из Договора по открытому небу, заявил журналистам посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Официального подтверждения со стороны США нет. Если Соединенные Штаты примут решение выйти из договора, это будет серьезнейшим ударом по европейской и международной безопасности.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
посол России в США
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков в четверг заявил РИА Новости, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из этого договора.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
28 октября, 14:39РИА Новости
Ульянов заявил о взаимных преимуществах Договора по открытому небу
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Договор по открытому небуМИД РФАнатолий АнтоновСШАБезопасностьВ мире
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