Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T21:02Z
https://ria.ru/20191107/1560691093.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147705/42/1477054299_0:427:720:832_1036x0_80_0_0_88da10f115dc74c771e43ae257eee580.jpg
РИА Новости

Популярное Android-приложение оказалось опасным

21:02 07.11.2019
5263
© РИА Новости / Антон ПоляковСкриншот списка программ в Android
Скриншот списка программ в Android
© РИА Новости / Антон Поляков
Скриншот списка программ в Android. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Популярная клавиатурная программа для Android ai.type оказалась вредоносной, пишет онлайн-издание The Next Web.
Приложение содержит скрытый кликер. Тайный модуль в фоновом режиме загружал рекламу, кликал по ней, что позволяло мошенникам зарабатывать. В результате гаджеты быстрее разряжались, а мобильный трафик расходовался впустую, что могло повысить расходы пользователей на связь.
Также приложение тайно подписывалось на платные онлайн-сервисы. Эксперты сервиса Upstream зафиксировали 14 миллионов подозрительных транзакций со 110 тысяч устройств, на которых было установлено вредоносное приложение. Всего же ущерб от программы оценили в 18 миллионов долларов.
Кроме того, ai.type запрашивало у пользователей доступ к нетипичным для подобных приложений данным — медиафайлам, переписке, контактам, электронной почте.
Сейчас программу удалили из Google Play, но несмотря на это "кликерная" деятельность усилилась. Клавиатура по-прежнему работает на миллионах устройств.
Девушка с телефоном
31 октября, 23:12РИА Новости
Пользователей Android предупредили о вирусе, от которого нельзя избавиться
71282415
Обсудить 1
UpstreamAndroidGoogle PlayGoogle AndroidТехнологии
Рекомендуем
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Киеве назвали способ заблокировать "Северный поток — 2"
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Участники акции протеста националистов в Киеве
Резидент Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Врач развеяла мифы о способах заражения ВИЧ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
22:37В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
Лента новостейМолния