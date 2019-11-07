Популярное Android-приложение оказалось опасным

Приложение содержит скрытый кликер. Тайный модуль в фоновом режиме загружал рекламу, кликал по ней, что позволяло мошенникам зарабатывать. В результате гаджеты быстрее разряжались, а мобильный трафик расходовался впустую, что могло повысить расходы пользователей на связь.