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РИА Новости

Врач развеяла мифы о способах заражения ВИЧ

20:54 07.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заведующая отделом эпидемиологии Московского областного центра по борьбе со СПИДом Евгения Жукова рассказала "Вечерней Москве", как часто нужно проверяться на ВИЧ, и развеяла ряд популярных мифов о способах заразиться этим вирусом.
Вирус быстро погибает во внешней среде, поэтому инфекцию нельзя получить ни от "зараженной" иглы, ни в салоне красоты, рассказала врач. Также не стоит беспокоиться при посещении бассейна.
"Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды", — рассказала Евгения Жукова. Она добавила, что ВИЧ не передается с посудой, сантехникой или в спортзалах.
Кроме того, вирус не содержится и в слюне, так что в случае укуса также нет риска заразиться.
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"Основная масса пациентов, у которых выявлен ВИЧ, принимает терапию. Такие люди с неопределяемой вирусной нагрузкой абсолютно безопасны, они не могут никому ничего передать. Есть даже такая формула "Н = Н" (неопределяемый — значит непередающийся)", — рассказала врач.
По ее словам, нет никакой необходимости сдавать анализы на ВИЧ, если с момента последней проверки не было рисковых ситуаций или незащищенных половых контактов с человеком с неизвестным ВИЧ-статусом.
"Когда факторов риска нет, можно проверяться раз в год просто для успокоения", — уточнила Жукова.
Председатель координационного совета Всероссийской общественной организации "Объединение людей, живущих с ВИЧ" Владимир Маяновский в комментарии изданию назвал способы заразиться вирусом. По его словам, вирус передается напрямую через кровь, половым путем и от матери к ребенку в случае, если она не принимает терапию и кормит грудью.
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