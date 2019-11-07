Врач развеяла мифы о способах заражения ВИЧ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заведующая отделом эпидемиологии Московского областного центра по борьбе со СПИДом Заведующая отделом эпидемиологии Московского областного центра по борьбе со СПИДом Евгения Жукова рассказала " Вечерней Москве ", как часто нужно проверяться на ВИЧ , и развеяла ряд популярных мифов о способах заразиться этим вирусом.

Вирус быстро погибает во внешней среде, поэтому инфекцию нельзя получить ни от "зараженной" иглы, ни в салоне красоты, рассказала врач. Также не стоит беспокоиться при посещении бассейна.

"Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды", — рассказала Евгения Жукова. Она добавила, что ВИЧ не передается с посудой, сантехникой или в спортзалах.

Кроме того, вирус не содержится и в слюне, так что в случае укуса также нет риска заразиться.

"Основная масса пациентов, у которых выявлен ВИЧ, принимает терапию. Такие люди с неопределяемой вирусной нагрузкой абсолютно безопасны, они не могут никому ничего передать. Есть даже такая формула "Н = Н" (неопределяемый — значит непередающийся)", — рассказала врач.

По ее словам, нет никакой необходимости сдавать анализы на ВИЧ, если с момента последней проверки не было рисковых ситуаций или незащищенных половых контактов с человеком с неизвестным ВИЧ-статусом.

"Когда факторов риска нет, можно проверяться раз в год просто для успокоения", — уточнила Жукова.