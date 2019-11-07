На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых

"В рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению ПСБ, в ходе проведения оперативных мероприятий на территории складского помещения в городском округе Домодедово были обнаружены более 200 картин, финансовые и иные документы, связанные с деятельностью компаний Ананьевых", — говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка.

Суд в мае в рамках дела по иску ПСБ о взыскании с бывших контролирующих лиц банка более 282 миллиардов рублей убытков наложил арест на имущество ответчиков, в том числе на картины, принадлежавшие Ананьеву и переданные им, как сказано в определении суда, в оперативное управление ИРРИ.