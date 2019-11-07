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РИА Новости
Культура

На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых

20:51 07.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Россия в пути. Самолетом, поездом, автомобилем" в Институте русского реалистического искусства в Москве
Посетитель на выставке Россия в пути. Самолетом, поездом, автомобилем в Институте русского реалистического искусства в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следователи обнаружили в Подмосковье пропавшие картины и документы, которые принадлежали Дмитрию и Алексею Ананьевым, сообщает сайт banki.ru.
"В рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению ПСБ, в ходе проведения оперативных мероприятий на территории складского помещения в городском округе Домодедово были обнаружены более 200 картин, финансовые и иные документы, связанные с деятельностью компаний Ананьевых", — говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка.
Среди найденных на складе картин оказались вывезенные из Института русского реалистического искусства работы Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки. Их оценочная стоимость превышает сотни миллионов рублей.
Суд в мае в рамках дела по иску ПСБ о взыскании с бывших контролирующих лиц банка более 282 миллиардов рублей убытков наложил арест на имущество ответчиков, в том числе на картины, принадлежавшие Ананьеву и переданные им, как сказано в определении суда, в оперативное управление ИРРИ.
В июне банк заявил об исчезновении из музея картин, арестованных по иску против Ананьевых.
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КультураОбществоПроисшествияИнститут реалистического искусстваАлександр ДейнекаДмитрий АнаньевНовости культурыПромсвязьбанкАлексей АнаньевМосковская область
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