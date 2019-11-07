На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следователи обнаружили в Подмосковье пропавшие картины и документы, которые принадлежали Дмитрию и Алексею Ананьевым, сообщает сайт banki.ru.
"В рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению ПСБ, в ходе проведения оперативных мероприятий на территории складского помещения в городском округе Домодедово были обнаружены более 200 картин, финансовые и иные документы, связанные с деятельностью компаний Ананьевых", — говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка.
Среди найденных на складе картин оказались вывезенные из Института русского реалистического искусства работы Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки. Их оценочная стоимость превышает сотни миллионов рублей.
Суд в мае в рамках дела по иску ПСБ о взыскании с бывших контролирующих лиц банка более 282 миллиардов рублей убытков наложил арест на имущество ответчиков, в том числе на картины, принадлежавшие Ананьеву и переданные им, как сказано в определении суда, в оперативное управление ИРРИ.
В июне банк заявил об исчезновении из музея картин, арестованных по иску против Ананьевых.