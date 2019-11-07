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РИА Новости
Война в Сирии

Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти

20:35 07.11.2019 (обновлено: 23:48 07.11.2019)
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CC BY 2.0 / brownpau / PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Пентагон заверяет, что прибыль от сирийской нефти идет курдским формированиям "Сирийские демократические силы" (SDF), а не США.
"Прибыль не идет США, она достается SDF", - сказал журналистам представитель Пентагона Рэт Хоффман.
Накануне представитель госдепа заявлял, что нефть используется "на благо местных общин".
В свою очередь, зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США контр-адмирал Уильям Бирн затруднился на брифинге Пентагона ответить на вопрос, какие нефтяные поля функционируют, а какие нет. По его словам, у него нет конкретных данных на этот счет, и значительная часть инфраструктуры повреждена многолетней войной в регионе.
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Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).
В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из этих районов, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*. Он отметил, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом президент добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".
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Позднее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, военные США будут защищать значительную часть территории, которую контролируют сирийские курды и которая простирается от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Уже известно о строительстве военных баз на этой территории. Тем не менее отмечается, что точную протяженность территории пока предстоит определить.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииМарк ЭсперВойна в СирииДональд ТрампМинистерство обороны СШАСирияВ мире
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