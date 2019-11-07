Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти

В свою очередь, зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США контр-адмирал Уильям Бирн затруднился на брифинге Пентагона ответить на вопрос, какие нефтяные поля функционируют, а какие нет. По его словам, у него нет конкретных данных на этот счет, и значительная часть инфраструктуры повреждена многолетней войной в регионе.

"Еще больше сомнений". Эксперт об объяснениях США по поводу сирийской нефти В Госдепе рассказали, кто добывает нефть в подконтрольных США сирийских районах. Эти объяснения вызывают новые вопросы, отметил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).

В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из этих районов, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*. Он отметил, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом президент добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".