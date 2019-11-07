Росгидромет назвал города с самыми грязными осадками

"На всех станциях гидрокарбонаты являются либо основным загрязнителем, либо вторым по величине, уступая сульфатам (Норильск) или хлоридам (Нижнегорский). По количеству и преобладанию сульфатов в осадках абсолютный приоритет в РФ по-прежнему принадлежит Норильску", - говорится в документах.