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РИА Новости

Росгидромет назвал города с самыми грязными осадками

20:25 07.11.2019 (обновлено: 21:57 07.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Старый Оскол, Нижнегорск (Крым), Пенза, Азнаково (Поволжье) и Норильск стали городами, где выпадали самые грязные осадки, говорится в материалах Государственной геофизической обсерватории имени Воейкова (структурное подразделение Росгидромета).
"На всех станциях гидрокарбонаты являются либо основным загрязнителем, либо вторым по величине, уступая сульфатам (Норильск) или хлоридам (Нижнегорский). По количеству и преобладанию сульфатов в осадках абсолютный приоритет в РФ по-прежнему принадлежит Норильску", - говорится в документах.
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Как уточняется в документе, перенос пыли со стороны Северной Африки, где периодически происходят песчаные бури, обуславливает выпадение так называемых "цветных осадков" на станции наблюдения в Черноморском регионе. В таких осадках наблюдаются максимальные концентрации гидрокарбонатов.
"Выпадения "цветных осадков" может иметь также антропогенное происхождение. Так испарение вредных примесей из кислотонакопителя филиала ООО "Титановые инвестиции" (инцидент вблизи города Армянск в Крыму - ред.), произошедшее в конце августа 2018 года на Севере Крыма, отразилось в осадках станции Нижнегорский, где месячные пробы осадков за август и сентябрь характеризовались повышенным содержанием всех, за исключением аммония, компонентов. Высокие значения концентраций хлоридов и калия, наблюдающиеся в осадках ноября, скорее всего, локального антропогенного происхождения", - говорится в докладе.
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