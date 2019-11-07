Росгидромет назвал города с самыми грязными осадками

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Старый Оскол, Нижнегорск (Крым), Пенза, Азнаково (Поволжье) и Норильск стали городами, где выпадали самые грязные осадки, говорится в материалах Государственной геофизической обсерватории имени Воейкова (структурное подразделение Росгидромета).
"На всех станциях гидрокарбонаты являются либо основным загрязнителем, либо вторым по величине, уступая сульфатам (Норильск) или хлоридам (Нижнегорский). По количеству и преобладанию сульфатов в осадках абсолютный приоритет в РФ по-прежнему принадлежит Норильску", - говорится в документах.
Как уточняется в документе, перенос пыли со стороны Северной Африки, где периодически происходят песчаные бури, обуславливает выпадение так называемых "цветных осадков" на станции наблюдения в Черноморском регионе. В таких осадках наблюдаются максимальные концентрации гидрокарбонатов.
"Выпадения "цветных осадков" может иметь также антропогенное происхождение. Так испарение вредных примесей из кислотонакопителя филиала ООО "Титановые инвестиции" (инцидент вблизи города Армянск в Крыму - ред.), произошедшее в конце августа 2018 года на Севере Крыма, отразилось в осадках станции Нижнегорский, где месячные пробы осадков за август и сентябрь характеризовались повышенным содержанием всех, за исключением аммония, компонентов. Высокие значения концентраций хлоридов и калия, наблюдающиеся в осадках ноября, скорее всего, локального антропогенного происхождения", - говорится в докладе.