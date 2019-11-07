Депутаты договорились с Медведевым обсудить "четырехдневку" в 2020 году

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутаты на встрече с председателем правительства Депутаты на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым договорились провести в начале 2020 года на базе Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов обсуждения по теме четырехдневной рабочей недели с экспертами, бизнес-сообществом и профсоюзами, сообщил РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"С председателем обсуждался вопрос о том, чтобы провести на базе Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в начале следующего года обсуждения этой темы с экспертами, бизнес-сообществом и профсоюзами", - сказал Исаев по итогам встречи с Медведевым.

По его словам, Медведев обращает внимание не только на то, что четырехдневная рабочая неделя - это очень важная идея, но речь идет о модернизации трудового законодательства в целом с учетом нового образа жизни и работы.

"В связи с тем, чтобы развивались новые технологии, удаленная работа очевидно нуждается в обеспечении зашиты прав работников", - пояснил депутат.