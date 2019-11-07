Депутаты договорились с Медведевым обсудить "четырехдневку" в 2020 году

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутаты на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым договорились провести в начале 2020 года на базе Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов обсуждения по теме четырехдневной рабочей недели с экспертами, бизнес-сообществом и профсоюзами, сообщил РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"С председателем обсуждался вопрос о том, чтобы провести на базе Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в начале следующего года обсуждения этой темы с экспертами, бизнес-сообществом и профсоюзами", - сказал Исаев по итогам встречи с Медведевым.
6 ноября, 21:03Сказано в эфиреПсихолог назвала негативные последствия переработок ради "четырехдневки"Почти половина россиян, готовых к переходу на четырехдневную рабочую неделю, согласны в остальные дни работать интенсивнее и дольше. В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории психологии труда МГУ им. Ломоносова Ирина Блинникова оценила такой трудовой порыв.
По его словам, Медведев обращает внимание не только на то, что четырехдневная рабочая неделя - это очень важная идея, но речь идет о модернизации трудового законодательства в целом с учетом нового образа жизни и работы.
"В связи с тем, чтобы развивались новые технологии, удаленная работа очевидно нуждается в обеспечении зашиты прав работников", - пояснил депутат.
"Это обсуждение будет важным этапом при обсуждении возможных решений", - добавил парламентарий.