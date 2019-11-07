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РИА Новости

МВД Кипра не назвало имена россиян, которых могут лишить гражданства

20:03 07.11.2019 (обновлено: 20:15 07.11.2019)
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CC0 / adibalea / Порт Кирения, Кипр
Порт Кирения, Кипр
CC0 / adibalea /
АФИНЫ, 6 ноя – РИА Новости. В МВД Кипра отказались назвать имена россиян, которые могут лишиться кипрского гражданства.
Совет министров Кипра в среду принял решение начать процесс лишения паспортов 26 человек, получивших гражданство по программе инвестиций, а также ужесточить процесс предоставления гражданства. Гражданства намерены лишить лиц, которые получили его в порядке исключения. По сообщениям СМИ, речь идет о девяти россиянах, восьми камбоджийцах, пяти китайцах, двух кенийцах, одном иранце и одном малазийце.
Кипрские СМИ написали, что в отношении двух российских инвесторов уже начата процедура лишения гражданства Республики Кипр.
"Нет, фамилии мы назвать не можем. Правительство не может называть имена, поскольку речь идет о личных данных", - сказали РИА Новости в приемной министра внутренних дел в ответ на вопрос об именах.
Законы Евросоюза запрещают передавать персональные данные.
Кипр
Вчера, 03:34РИА Новости
Власти Кипра отобрали "золотые паспорта" у девяти граждан России
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