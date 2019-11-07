МВД Кипра не назвало имена россиян, которых могут лишить гражданства

АФИНЫ, 6 ноя – РИА Новости. В МВД В МВД Кипра отказались назвать имена россиян, которые могут лишиться кипрского гражданства.

Совет министров Кипра в среду принял решение начать процесс лишения паспортов 26 человек, получивших гражданство по программе инвестиций, а также ужесточить процесс предоставления гражданства. Гражданства намерены лишить лиц, которые получили его в порядке исключения. По сообщениям СМИ, речь идет о девяти россиянах, восьми камбоджийцах, пяти китайцах, двух кенийцах, одном иранце и одном малазийце.

Кипрские СМИ написали, что в отношении двух российских инвесторов уже начата процедура лишения гражданства Республики Кипр.

"Нет, фамилии мы назвать не можем. Правительство не может называть имена, поскольку речь идет о личных данных", - сказали РИА Новости в приемной министра внутренних дел в ответ на вопрос об именах.