В Киеве назвали способ заблокировать "Северный поток — 2"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украина намерена обжаловать в суде Европейского союза возможное решение немецких властей сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода "Северный поток — 2", заявил торговый представитель Украины Тарас Качка . Его слова приводит "Европейская правда"

"Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано. Это может быть наша жалоба или жалоба Польши и другой страны", — сказал Качка в ходе конференции "Торговые войны: искусство защиты".

В связи с этим торгпред вспомнил спор по поводу газопровода OPAL. Он напомнил, что в сентябре суд ЕС по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому "Газпром" мог задействовать магистраль на сто процентов. Теперь же холдинг может эксплуатировать лишь половину его возможностей.

Качка назвал ситуацию вокруг "Северного потока — 2" попыткой России "сохранить устаревшую модель газовых отношений". При этом, по его словам, Киев "имеет преимущества" перед Москвой, так как "модернизируется в соответствии с новыми энергетическими требованиями".

В мае в силу вступили поправки к газовой директиве, которые распространяют ряд правил энергетического законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в Евросоюз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.

В бундестаге намерены рассмотреть законопроект о внедрении обновленной газовой директивы Евросоюза в свое законодательство. Как сообщала газета Bild, исключение по применению директивы можно расширить. Тогда ее требования не будут применяться не только к трубопроводам, уже построенным к 23 мая 2019 года, но и к тем, инвестиции в которые были сделаны до этой даты, как это было в случае с "Северным потоком — 2".

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

На прошлой неделе Дания выдала разрешение на прокладку газопровода к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее проект согласовали с Германией, Швецией и Финляндией.

Против реализации проекта активно выступает Киев из-за опасений потерять доходы от транзита российского газа. Также негативно по отношению к проекту настроены США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и ряд европейских стран, в частности Польша, Латвия и Литва.

В то же время в Германии не раз подчеркивали, что рассматривают магистраль как коммерческий проект. За строительство газопровода также активно выступают Норвегия и Австрия.