Помпео оценил слова Макрона про "смерть мозга" НАТО

ЛЕЙПЦИГ, 7 ноя – РИА Новости. НАТО остается важнейшим стратегическим партнерством в истории, заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя критику альянса президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
Госсекретаря США попросили прокомментировать резкую критику Макроном состояния альянса.
"Я думаю, что НАТО остается важным, критически значимым, возможно, самым значимым стратегическим партнерством за всю историю", - сказал Помпео на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Он напомнил позицию президента США Дональда Трампа о необходимости выполнения всеми членами альянса своих финансовых обязательств для обеспечения коллективной обороны.