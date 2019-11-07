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РИА Новости

Почти все население Таймыра живет в городах с высоким загрязнением воздуха

19:59 07.11.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевГород-порт Дудинка
Город-порт Дудинка
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Почти всё население Таймыра, 81% жителей городов Бурятии и 75% горожан Новосибирской области попадают под воздействие воздуха с высокой и очень высокой степенью загрязнения, говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год".
Ежегодник был подготовлен Государственной геофизической обсерваторией (ГГО) имени Воейкова, структурным подразделением Росгидромета. Копия имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, приведенным в ежегоднике, 99% населения Таймыра живет в городах с высоким и очень высоким загрязнением воздуха, в аналогичной ситуации 81% жителей Бурятии и 75% жителей Новосибирской области.
Ранее в докладе Минприроды, основанном на данных ГГО, приводился список городов РФ с самым наибольшим загрязнением воздуха. В список вошли Абакан, Новокузнецк, Ангарск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Барнаул, Братск, Свирск, Зима, Селенгинск, Иркутск, Улан-Удэ, Искитим, Усолье-Сибирское, Красноярск, Черемхово, Кызыл, Черногорск, Лесосибирск, Чита, Минусинск и Шелехов.
Гидрометцентр России
Вчера, 16:12РИА Новости
В Росгидромете назвали основные загрязнители воздуха в России
Первого ноября вступил в силу закон об эксперименте по квотированию выбросов в 12 городах России. Цель закона - сокращение вредных выбросов в городах на 20% к 2024 году. Эксперимент пройдет в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта "Чистая страна". Росприроднадзор совместно с учеными разрабатывает новые методики мониторинга, которые позволят улучшить ситуацию с загрязнением воздуха в городах.
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РосприроднадзорРосгидрометМинистерство природных ресурсов и экологии РФТаймырОбщество
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