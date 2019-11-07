Почти все население Таймыра живет в городах с высоким загрязнением воздуха

Согласно данным, приведенным в ежегоднике, 99% населения Таймыра живет в городах с высоким и очень высоким загрязнением воздуха, в аналогичной ситуации 81% жителей Бурятии и 75% жителей Новосибирской области.

Ранее в докладе Минприроды, основанном на данных ГГО, приводился список городов РФ с самым наибольшим загрязнением воздуха. В список вошли Абакан, Новокузнецк, Ангарск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Барнаул, Братск, Свирск, Зима, Селенгинск, Иркутск, Улан-Удэ, Искитим, Усолье-Сибирское, Красноярск, Черемхово, Кызыл, Черногорск, Лесосибирск, Чита, Минусинск и Шелехов.

Первого ноября вступил в силу закон об эксперименте по квотированию выбросов в 12 городах России. Цель закона - сокращение вредных выбросов в городах на 20% к 2024 году. Эксперимент пройдет в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта "Чистая страна". Росприроднадзор совместно с учеными разрабатывает новые методики мониторинга, которые позволят улучшить ситуацию с загрязнением воздуха в городах.