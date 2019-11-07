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РИА Новости

Американец показал свое невероятное преображение после отказа от алкоголя

19:20 07.11.2019
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© Depositphotos / silianУпотребление алкоголя
Употребление алкоголя
© Depositphotos / silian
Употребление алкоголя. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Инженер из США Кенни Ди показал, насколько сильно изменилась его жизнь после полного отказа от алкоголя. Об этом сообщает BoredPanda.
Пагубной привычкой мужчина обзавелся в годы учебы. Со временем выпивка превратилась из способа расслабиться в зависимость. Кенни напивался чаще и чаще: иногда он употреблял до 24 алкогольных напитков за день.
В какой-то момент мужчина решил избавиться от зависимости.
"Я мог стоять в ванной перед зеркалом и хотеть просто не быть пьяным", — признается Кенни. — "Мне иногда было безразлично на то, буду ли я жить или умру. Я просто хотел прекратить это. Неважно как".
© Фото опубликовано на сайте Bored PandaРезультат отказа от алкоголя на 3 года
Результат отказа от алкоголя на 3 года
© Фото опубликовано на сайте Bored Panda
Результат отказа от алкоголя на 3 года
Мужчина начал путь к выздоровлению с изменения рациона и занятий спортом. Он попросил друзей поддержать его и стал посещать собрания анонимных алкоголиков. На каждой встрече ему вручали жетон трезвости, означавший срок, который он провел без алкоголя. И каждый раз, получив жетон, Кенни делал селфи, чтобы запечатлеть свой прогресс.
Сейчас, когда он уже три года не употребляет алкоголь, Кенни более открыто говорит о своей проблеме. По его словам, его жизнь наполнилась смыслом.
"Я делаю все, чтобы не злиться, не ругаться и не обижаться, хотя иногда не все получается", - отметил он.
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