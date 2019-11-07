Красноярский чиновник пойдет под суд по обвинению в халатности

"Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Тиличетского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края Дмитрия Коваля. Он обвиняется в халатности, выразившейся в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселка Тиличеть, защите населения и территории поселка от ЧС природного и техногенного характера, повлекшей по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Коваль не создал муниципальную систему оповещения населения и противопожарные полосы, а также не проконтролировал уборку поселка от сухой травы. В результате в мае 2017 года за пределами поселка произошло возгорание отходов лесопереработки, огонь распространился и на поселок Тиличеть. В итоге были уничтожены 15 жилых домов и восемь строений коммунального и социального назначения, один человек погиб, материальный ущерб оценили на сумму более 13,5 миллиона рублей.