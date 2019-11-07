Назван самый пыльный город России

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Самым пыльным городом России оказалась Самым пыльным городом России оказалась Махачкала , где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза, говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год".

Ежегодник был подготовлен Государственной геофизической обсерваторией (ГГО) им. Воейкова, структурным подразделением Росгидромета . Копия имеется в распоряжении РИА Новости.

"Самый высокий средний уровень запыленности воздуха отмечен в Махачкале — 4,1 предельно допустимых концентраций (ПДК). В Новошахтинске, Гусиноозерске, Новочеркасске, Воронеже, Анадыре и Батайске запыленность воздуха находится на уровне 2–3 ПДК", - говорится в докладе.

Также отмечается, что средний уровень запыленности в городах РФ ниже нормативных значений. Средняя концентрация взвешенных веществ (пыли) превышает 1 ПДК в 52 городах из 223 обследованных, из них 2 ПДК — только в пяти городах.

Максимальные разовые показатели запыленности специалисты фиксировали в Киришах (Ленинградская область) и Томске. Там норматив был превышен в восемь раз.

"Снизились (за пять лет) концентрации взвешенных веществ (более чем на 30%) в Екатеринбурге, Корсакове, Липецке, Новоалександровске, Петрозаводске, Таганроге и Хабаровске", - говорится в докладе.

Более чем на 50% отмечен рост уровня взвешенных веществ в воздухе за последние пять лет в Губахе, Елизово, Искитиме, Каменске-Уральском, Краснодаре, Прокопьевске, Пскове, Твери и Якутске.

Пыль или взвешенные частицы при проникновении в органы дыхания человека приводят к нарушению системы дыхания и кровообращения. Вдыхаемые твердые частицы влияют как непосредственно на респираторный тракт, так и на другие органы за счет токсического воздействия входящих в состав частиц различных компонентов. Люди с хроническими нарушениями в легких, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с астмой, частыми простудными заболеваниями, пожилые и дети особенно чувствительны к влиянию мелких взвешенных частиц диаметром менее 10 микрон (РМ10). Эти частицы составляют обычно 40–70% от общего числа взвешенных частиц.