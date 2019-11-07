Политолог прокомментировал высказывание Макрона о "смерти мозга" НАТО

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Президент Франции Эммануэль Макрон регулярно высказывается критически в отношении НАТО , его заявление о "коме" Североатлантического альянса выражает коллективное европейское недовольство лично президентом США Дональдом Трампом и его политикой, заявил РИА Новости политолог Станислав Бышок.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коме в связи с тем, что в работе альянса отсутствует планирование и координация.

"Посыл Макрона состоит из двух частей: во-первых, это выражение коллективного европейского неудовлетворения лично президенту США Трампу и его политике (собственно, американские элиты такого же мнения в большинстве своём), а, во-вторых, это желание несмотря ни на что продолжать углублять европейскую интеграцию в рамках ЕС, повышать международную субъектность Европейского Союза, для чего, очевидно, можно использовать и идею "отдельной" общеевропейской армии. Исходя из опыта столетий создания общеевропейских вооружённых сил, можно сказать, что чего-то более длительного и более боеспособного, чем существующий блок НАТО, создано не было", - заявил эксперт.

Он напомнил, что "президент Макрон фонтанирует глобальными идеями с момента своего избрания". "Так, в один из первых дней своего президентства он обещал предоставить новый план урегулирования в Донбассе. Плана Макрона до сих пор нет, а вот "формула Штайнмайера" принята к реализации. Другая важная тема, по которой французский президент постоянно высказывается, - это критика НАТО и необходимость создания общеевропейской армии. Пока трудно сказать, насколько эта идея реализуема", - отметил Бышок.

По мнению политолога, "НАТО является изначально европейской армией в том смысле, что основную роль в этой структуре играли и играют США, государство с отчётливо европейскими - в смысле культуры и происхождения - элитами". "В этом смысле до недавнего времени европейским странам-участницам НАТО было вполне комфортно находиться под "зонтиком" США и больше тратить на социальные программы, чем на оборону. В контексте окончания холодной войны такая тенденция усилилась", - заявил он.

Трамп, в свою очередь, по словам аналитика, критикует европейских лидеров за нежелание выделять достаточное количество средств на оборону. "Европейские лидеры, в свою очередь Макрон и канцлер Германии (Ангела) Меркель, говорят о необходимости создания европейской армии. Как это сочетается с НАТО и почему, не желая соблюдать своих финансовых обязательств как члены Североатлантического альянса, страны Европы решат платить дополнительные деньги для реализации плана своей отдельной армии", - добавил Бышок.