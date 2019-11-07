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РИА Новости

Политолог прокомментировал высказывание Макрона о "смерти мозга" НАТО

19:06 07.11.2019 (обновлено: 20:22 07.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон регулярно высказывается критически в отношении НАТО, его заявление о "коме" Североатлантического альянса выражает коллективное европейское недовольство лично президентом США Дональдом Трампом и его политикой, заявил РИА Новости политолог Станислав Бышок.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коме в связи с тем, что в работе альянса отсутствует планирование и координация.
"Посыл Макрона состоит из двух частей: во-первых, это выражение коллективного европейского неудовлетворения лично президенту США Трампу и его политике (собственно, американские элиты такого же мнения в большинстве своём), а, во-вторых, это желание несмотря ни на что продолжать углублять европейскую интеграцию в рамках ЕС, повышать международную субъектность Европейского Союза, для чего, очевидно, можно использовать и идею "отдельной" общеевропейской армии. Исходя из опыта столетий создания общеевропейских вооружённых сил, можно сказать, что чего-то более длительного и более боеспособного, чем существующий блок НАТО, создано не было", - заявил эксперт.
Он напомнил, что "президент Макрон фонтанирует глобальными идеями с момента своего избрания". "Так, в один из первых дней своего президентства он обещал предоставить новый план урегулирования в Донбассе. Плана Макрона до сих пор нет, а вот "формула Штайнмайера" принята к реализации. Другая важная тема, по которой французский президент постоянно высказывается, - это критика НАТО и необходимость создания общеевропейской армии. Пока трудно сказать, насколько эта идея реализуема", - отметил Бышок.
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По мнению политолога, "НАТО является изначально европейской армией в том смысле, что основную роль в этой структуре играли и играют США, государство с отчётливо европейскими - в смысле культуры и происхождения - элитами". "В этом смысле до недавнего времени европейским странам-участницам НАТО было вполне комфортно находиться под "зонтиком" США и больше тратить на социальные программы, чем на оборону. В контексте окончания холодной войны такая тенденция усилилась", - заявил он.
Трамп, в свою очередь, по словам аналитика, критикует европейских лидеров за нежелание выделять достаточное количество средств на оборону. "Европейские лидеры, в свою очередь Макрон и канцлер Германии (Ангела) Меркель, говорят о необходимости создания европейской армии. Как это сочетается с НАТО и почему, не желая соблюдать своих финансовых обязательств как члены Североатлантического альянса, страны Европы решат платить дополнительные деньги для реализации плана своей отдельной армии", - добавил Бышок.
Эксперт отмечает, что остаётся открытым вопрос, против кого общеевропейская армия будет направлена. "Если речь идёт о противостоянии России, которую рисуют как страну "ревизионистскую" и опасную, то снова возникает вопрос: чем гипотетическая общеевропейская армия "лучше", чем уже существующий и структурированный блок НАТО?", - заявил он.
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