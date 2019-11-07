Институт Роскосмоса создал Центр по освоению планет Солнечной системы

В нее вошли вновь созданные подразделения, такие, как Центр метрологического обеспечения ракетно-космической промышленности, проектный офис "Сфера" (многофункциональная спутниковая система), Центр по формированию программ исследования и освоения планет и тел солнечной системы, проектно-конструкторский Центр многоразовых ракетно-космических систем, Центр информационных технологий, Центр управления программами и проектами, информационно-аналитический Центр обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве.