Институт Роскосмоса создал Центр по освоению планет Солнечной системы

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш создал Центр по формированию программ исследования и освоения планет и тел Солнечной системы, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
"Принята новая организационная структура АО "ЦНИИмаш", - говорится в сообщении.
В нее вошли вновь созданные подразделения, такие, как Центр метрологического обеспечения ракетно-космической промышленности, проектный офис "Сфера" (многофункциональная спутниковая система), Центр по формированию программ исследования и освоения планет и тел солнечной системы, проектно-конструкторский Центр многоразовых ракетно-космических систем, Центр информационных технологий, Центр управления программами и проектами, информационно-аналитический Центр обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве.