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РИА Новости

Институт Роскосмоса создал Центр по освоению планет Солнечной системы

19:05 07.11.2019
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© Фото : ESA/Hubble & NASA, Y. ChuЗвездное небо
Звездное небо
© Фото : ESA/Hubble & NASA, Y. Chu
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш создал Центр по формированию программ исследования и освоения планет и тел Солнечной системы, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
"Принята новая организационная структура АО "ЦНИИмаш", - говорится в сообщении.
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В нее вошли вновь созданные подразделения, такие, как Центр метрологического обеспечения ракетно-космической промышленности, проектный офис "Сфера" (многофункциональная спутниковая система), Центр по формированию программ исследования и освоения планет и тел солнечной системы, проектно-конструкторский Центр многоразовых ракетно-космических систем, Центр информационных технологий, Центр управления программами и проектами, информационно-аналитический Центр обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШРоссия
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