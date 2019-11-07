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РИА Новости

"Его не остановить": СМИ назвали российское оружие, от которого нет защиты

19:07 07.11.2019 (обновлено: 19:16 07.11.2019)
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© РИА Новости / Иван СураевСистема управления стаей беспилотников для массированного удара
Система управления стаей беспилотников для массированного удара
© РИА Новости / Иван Сураев
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская система управления малыми беспилотниками для массированного удара "Стая-93" представляет собой серьезную угрозу для потенциального противника, пишет американский журнал Popular Mechanics.
Новая концепция позволит использовать при атаке более сотни дронов, каждый из которых будет нести взрывное устройство, отмечает автор статьи Кайл Мизоками. Удар такой мощности будет чрезвычайно сложно отразить, считает он.
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"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", — пишет издание.
В материале отмечается, что построенные по принципу "летающее крыло" дроны смогут подниматься в воздух и садиться в вертикальной плоскости. Их боевая нагрузка будет достигать 2,5 килограмма.
Мизоками подчеркивает, что привычные средства защиты — ракеты, дроны, пушки, дробовики и пулеметы — несовершенны и не смогут полностью обезвредить "Стаю-93".
"Система обороны, которая может сбить 90 процентов дронов, обладает весьма хорошими показателями, однако все еще пропускает десять процентов беспилотников", — говорится в статье.
© РИА Новости / Иван СураевСистема управления стаей беспилотников для массированного удара
Система управления стаей беспилотников для массированного удара
© РИА Новости / Иван Сураев
Система управления стаей беспилотников для массированного удара
По мнению автора, оптимальным средством против БПЛА могли бы стать "глушилки", но они не действуют на автономные дроны, не принимающие радиосигнал.
Как считает Мизоками, когда российскую систему начнут применять на практике, "Стая-93" станет проблемой для всех противников Москвы.
Разработанную военно-учебным научным центром ВВС России (ВУНЦ имени Жуковского, Воронеж) "Стаю-93" представили летом на форуме "Армия-2019". В такой системе есть ведущие и ведомые беспилотники. В случае поражения ведомого другой БПЛА занимает его место. В зависимости от боевой задачи число дронов можно увеличивать до бесконечности. Система формируется из монопланов "СОМ-93".
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33РИА Новости
Самые мощные армии в мире
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Стая-93РоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
только вот насчет дальности пуска забыли уточнить... Или как обычно "секретный ядерный моторчик" для перелета через океаны и моря?
7 ноября, 19:17
Илья Беляев
000000
Зачем? В порту "вдруг" сдвигается крыша одного из морских контейнеров и оттуда вылетает вся эта стая. Какие проблемы?
7 ноября, 19:30
Von Stirliz
810001
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