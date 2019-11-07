В Нальчике из-за пожара в многоэтажке эвакуировали сорок человек

НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Пожар в квартире на пятом этаже многоэтажного дома произошел вечером в четверг в Пожар в квартире на пятом этаже многоэтажного дома произошел вечером в четверг в Нальчике , пожарным во время его тушения пришлось эвакуировать 40 жильцов, при этом никто не пострадал, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии

"В 16.50 мск в четверг поступило сообщение, что по улице Профсоюзная в Нальчике произошел пожар в многоквартирном доме. Огнем была охвачена квартира на пятом этаже пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС эвакуировали 40 жильцов дома.

"По состоянию на 17.30 мск пожар ликвидирован. Его площадь составила 40 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям удалось не допустить распространение огня на соседние квартиры, пострадавших нет", - уточняет ведомство.