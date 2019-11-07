Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T19:02Z
https://ria.ru/20191107/1560687833.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155717/90/1557179033_0:238:2881:1859_1036x0_80_0_0_7b85ecbc21aec413b4274acb0eefffa1.jpg
РИА Новости

В Нальчике из-за пожара в многоэтажке эвакуировали сорок человек

19:02 07.11.2019
284
© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Пожар в квартире на пятом этаже многоэтажного дома произошел вечером в четверг в Нальчике, пожарным во время его тушения пришлось эвакуировать 40 жильцов, при этом никто не пострадал, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 16.50 мск в четверг поступило сообщение, что по улице Профсоюзная в Нальчике произошел пожар в многоквартирном доме. Огнем была охвачена квартира на пятом этаже пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС эвакуировали 40 жильцов дома.
"По состоянию на 17.30 мск пожар ликвидирован. Его площадь составила 40 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям удалось не допустить распространение огня на соседние квартиры, пострадавших нет", - уточняет ведомство.
По его данным, к тушению пожара привлекались 23 человека и пять единиц техники.
Дежурная часть МЧС в Тамбове
Вчера, 14:24РИА Недвижимость
В Уфе причиной пожара с 11 пострадавшими могло стать курение жильца дома
311001
Обсудить 0
ГУ МЧС по Кабардино-БалкарииМЧС РФНальчикКабардино-БалкарияПроисшествия
Рекомендуем
Актер Уильям Уинтерсоул
В возрасте 88 лет скончался актер из сериала "Стартрек"
Режиссер Андрей Кончаловский на пресс-конференции, посвященной фильму Рай
Андрей Кончаловский получит премию на кинофестивале в Таллине
Репродукция картины художника Г.К. Савицкого Штурм Зимнего дворца
Что вы знаете об Октябрьской революции?
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Число отравившихся детей, которые ехали поездом в Москву, возросло до 31
Прокуратура
Суд арестовал обвиняемых в нападении на школьниц в Челябинске
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ призвал Украину бороться с коррупцией
Девочка-подросток перед телевизором
Названа еще одна опасность малоподвижного образа жизни
Гидрометцентр России
Росгидромет заявил об улучшении качества воздуха в российских городах
Звездное небо
Институт Роскосмоса создал Центр по освоению планет Солнечной системы
КПП Станица Луганская в Донбассе
В ЛНР опровергли заявление о вооруженных людях у Станицы Луганской
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас призвал поддержать идею о наказании за кражу персональных данных
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Политолог прокомментировал высказывание Макрона о "смерти мозга" НАТО
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
В Крыму призвали созвать общественный трибунал по преступлениям Украины
Постер к фильму Живешь только дважды
Самая большая коллекция постеров к фильмам про Бонда продана на аукционе
Вид Барнаула
На Алтае благоустроят более 280 дворов и общественных территорий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
22:37В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
Лента новостейМолния