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РИА Новости
РИА Наука

Названа еще одна опасность малоподвижного образа жизни

19:00 07.11.2019
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© Depositphotos / LondondepositДевочка-подросток перед телевизором
Девочка-подросток перед телевизором
© Depositphotos / Londondeposit
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили роль белка-лептина при заболеваниях сердца у людей, которые ведут сидячий образ жизни, а также уточнили, какие внутренние механизмы запускаются при физических нагрузках. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.
Известно, что регулярные физические упражнения защищают сердечно-сосудистую систему, снижая риск таких факторов, как повышенные холестерин и кровяное давление. Однако есть еще один риск, связанный с процессами хронического воспаления, — образование атеросклеротических бляшек, способных при разрастании закупорить кровеносные артерии.
Американские ученые из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне в результате экспериментов на мышах выяснили, что физическая активность влияет на процесс кроветворения в организме.
У позвоночных кроветворение происходит в костном мозге. Там вырабатываются гемоцитобласты — стволовые клетки, которые затем могут превращаться в клетки крови любого типа, в том числе в лейкоциты, вызывающие реакцию воспаления.
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"Организм нуждается в лейкоцитах для защиты от инфекции и удаления инородных тел. Но когда эти клетки начинают размножаться слишком активно, воспаление возникает там, где его не должно быть, например, на стенках артерий", — приводятся в пресс-релизе учреждения слова руководителя исследования Матиаса Нарендорфа (Matthias Nahrendorf).
Нарендорф и его коллеги изучали лабораторных мышей, которые содержались в клетках с беговыми дорожками. Некоторые мыши пробегали по десять километров в день. Через шесть недель у них снизились активность гемоцитобластов и уровень воспалительных лейкоцитов по сравнению с мышами из контрольной группы, содержащихся в клетках без дорожек.
Ученые объясняют это тем, что у бегающих мышей вырабатывалось меньше лептина — гормона, регулирующего энергетический обмен. Лептин, образующийся в жировой ткани, подавляет аппетит и защищает от ожирения.
В предыдущих исследованиях авторы выявили высокий уровень лептина и лейкоцитов у малоподвижных людей, у которых сердечно-сосудистые заболевания связаны с хроническим воспалением.
В этой работе показана новая молекулярная связь между физическими упражнениями и снижением уровня воспалительных лейкоцитов и роль лептина в защите сердечно-сосудистой системы. Именно с высоким уровнем этого белка связан риск возникновения болезней сердца у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни.
Ученые отмечают, что у мышей, получающих высокую физическую нагрузку, уязвимость для инфекций в связи с уменьшением выработки лейкоцитов, не увеличилась.
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