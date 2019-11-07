Названа еще одна опасность малоподвижного образа жизни

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили роль белка-лептина при заболеваниях сердца у людей, которые ведут сидячий образ жизни, а также уточнили, какие внутренние механизмы запускаются при физических нагрузках. Результаты исследования Ученые выяснили роль белка-лептина при заболеваниях сердца у людей, которые ведут сидячий образ жизни, а также уточнили, какие внутренние механизмы запускаются при физических нагрузках. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Известно, что регулярные физические упражнения защищают сердечно-сосудистую систему, снижая риск таких факторов, как повышенные холестерин и кровяное давление. Однако есть еще один риск, связанный с процессами хронического воспаления, — образование атеросклеротических бляшек, способных при разрастании закупорить кровеносные артерии.

Американские ученые из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне в результате экспериментов на мышах выяснили, что физическая активность влияет на процесс кроветворения в организме.

У позвоночных кроветворение происходит в костном мозге. Там вырабатываются гемоцитобласты — стволовые клетки, которые затем могут превращаться в клетки крови любого типа, в том числе в лейкоциты, вызывающие реакцию воспаления.

"Организм нуждается в лейкоцитах для защиты от инфекции и удаления инородных тел. Но когда эти клетки начинают размножаться слишком активно, воспаление возникает там, где его не должно быть, например, на стенках артерий", — приводятся в пресс-релизе учреждения слова руководителя исследования Матиаса Нарендорфа (Matthias Nahrendorf).

Нарендорф и его коллеги изучали лабораторных мышей, которые содержались в клетках с беговыми дорожками. Некоторые мыши пробегали по десять километров в день. Через шесть недель у них снизились активность гемоцитобластов и уровень воспалительных лейкоцитов по сравнению с мышами из контрольной группы, содержащихся в клетках без дорожек.

Ученые объясняют это тем, что у бегающих мышей вырабатывалось меньше лептина — гормона, регулирующего энергетический обмен. Лептин, образующийся в жировой ткани, подавляет аппетит и защищает от ожирения.

В предыдущих исследованиях авторы выявили высокий уровень лептина и лейкоцитов у малоподвижных людей, у которых сердечно-сосудистые заболевания связаны с хроническим воспалением.

В этой работе показана новая молекулярная связь между физическими упражнениями и снижением уровня воспалительных лейкоцитов и роль лептина в защите сердечно-сосудистой системы. Именно с высоким уровнем этого белка связан риск возникновения болезней сердца у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни.