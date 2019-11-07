Меркель ответила на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласилась с оценкой президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии НАТО.
Ранее Макрон заявил в интервью изданию Economist, что НАТО находится в коме в связи с тем, что в работе альянса отсутствует планирование и координация. По его словам, в альянсе "нет координации по стратегическим решениям между США и партнерами по НАТО". В качестве примера он привел операцию Турции в Сирии, которая была начата после переговоров президентов США и Турции.
"(Я считаю), что это достаточно резкие слова. Это не соответствует моей точке зрения", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Она отметила, что не считает, "что такое резкое заявление было необходимо, хотя у нас и есть проблемы". "Но НАТО в наших интересах, это наш альянс. Я неоднократно говорила, что мы должны взять судьбу в свои руки в Европе, но трансатлантическое партнерство остается для нас", - добавила канцлер.
В свою очередь, тему также прокомментировал глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Лейпциге. "Я твердо верю в совместное международное сотрудничество. И НАТО - это союз, где ведется работа по международной безопасности. В наших коренных интересах - безопасность в Европе, и НАТО гарантирует эту безопасность", - заявил Маас.