Меркель ответила на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласилась с оценкой президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии НАТО.

Ранее Макрон заявил в интервью изданию Economist , что НАТО находится в коме в связи с тем, что в работе альянса отсутствует планирование и координация. По его словам, в альянсе "нет координации по стратегическим решениям между США и партнерами по НАТО ". В качестве примера он привел операцию Турции в Сирии, которая была начата после переговоров президентов США и Турции.

"(Я считаю), что это достаточно резкие слова. Это не соответствует моей точке зрения", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Она отметила, что не считает, "что такое резкое заявление было необходимо, хотя у нас и есть проблемы". "Но НАТО в наших интересах, это наш альянс. Я неоднократно говорила, что мы должны взять судьбу в свои руки в Европе, но трансатлантическое партнерство остается для нас", - добавила канцлер.