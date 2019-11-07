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РИА Новости
Новости Подмосковья

Льготники из Подмосковья получат бесплатные билеты в столичном метро

18:45 07.11.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПассажиры проходят через турникеты Московского метрополитена
Пассажиры проходят через турникеты Московского метрополитена
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Вскоре еще несколько категорий жителей Московской области смогут ездить в столичном метро бесплатно. Законопроект одобрили депутаты Московской областной думы, сообщил телеканал "360".
Бесплатно кататься по Москве разрешат детям в возрасте пяти-семи лет, опекунам и родителям детей-инвалидов. Льготы также коснутся женщин и мужчин, которым исполнилось 55 и 60 лет соответственно, но которые не смогли выйти на пенсию из-за реформы в этой сфере. Кроме того, ездить в подземке без покупки билета разрешат местным жителям, которые ушли на заслуженный отдых, но еще не достигли пенсионного возраста по новому закону.
Когда закон вступит в силу, льготники также смогут ездить бесплатно по МЦК и МЦД. Главное – носить с собой социальную карту жителя Московской области.
"С запуском новой системы московских диаметров для удобства наших граждан, которым теперь не будет нужно пересаживаться на метро, снова оплачивать, — все будет бесплатно. То есть сели на МЦД, пересадка на метро, на монорельс, кольцевую также будет для этих категорий бесплатная", — рассказал председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.
Закон вступит в силу 21 ноября.
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На сайте столичного метро появился тарифный калькулятор проезда с учетом МЦД. С его помощью можно сравнить затраты: сколько нужно заплатить за проезд по железнодорожной дороге и сколько будет стоит поездка после открытия МЦД.
Проезд по МЦД-1 от станции Одинцово до Белорусской обойдется в 45 рублей. Эта сумма идет по тарифу "Кошелек" карты "Тройки". Сейчас за этот маршрут нужно отдать 69 рублей.
После запуска первых двух диаметров более чем 3,5 миллиона жителей Подмосковья получат общественный транспорт в шаговой доступности. Поезда будут приходить к платформе каждые 5–6 минут в часы пик. МЦД будет работать по графику метро, то есть с 05.30 до 01.00.
Первая очередь включает маршруты МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск).
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