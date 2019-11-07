В возрасте 88 лет скончался актер из сериала "Стартрек"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американский актер Уильям Уинтерсоул скончался в возрасте 88 лет в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает Deadline.
По словам его дочери, причиной смерти стало онкологическое заболевания.
Уинтерсоул стал известным после участия в американских телесериалах в формате "мыльная опера": "Главный госпиталь", "Я мечтаю о Джинни", "Коджак", "Маленький домик в прериях" и других.
Он исполнил эпизодическую роль в научно-фантастическом сериале "Стартрек", который выходил с 1966 по 1969 годы.
Уильям Уинтесоул родился 30 июля 1931 года в Портсмуте (штат Огайо). Актерскую карьеру начал в 1960-х.