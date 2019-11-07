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РИА Новости
Культура

В возрасте 88 лет скончался актер из сериала "Стартрек"

19:03 07.11.2019
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Актер Уильям Уинтерсоул
Актер Уильям Уинтерсоул
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американский актер Уильям Уинтерсоул скончался в возрасте 88 лет в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает Deadline.
По словам его дочери, причиной смерти стало онкологическое заболевания.
Уинтерсоул стал известным после участия в американских телесериалах в формате "мыльная опера": "Главный госпиталь", "Я мечтаю о Джинни", "Коджак", "Маленький домик в прериях" и других.
Он исполнил эпизодическую роль в научно-фантастическом сериале "Стартрек", который выходил с 1966 по 1969 годы.
Уильям Уинтесоул родился 30 июля 1931 года в Портсмуте (штат Огайо). Актерскую карьеру начал в 1960-х.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЛос-Анджелес
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