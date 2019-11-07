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РИА Новости

В Минздраве рассказали о разработке метода остановки ВИЧ внутри клетки

18:35 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В России ведутся работы по внутриклеточной иммунизации или "выключению" ВИЧ внутри клетки, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора Центра стратегического планирования Минздрава России Герман Шипулин.
Ранее телеканал CNN сообщил, что группа ученых в США обнаружила новый штамм ВИЧ впервые за почти 20 лет. Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури. Штамм является частью группы М вида ВИЧ-1.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Вчера, 18:17Сказано в эфире
Онищенко: не за горами время, когда ВИЧ станет "банальной инфекцией"Открытие нового штамма ВИЧ прокомментировал в эфире радио Sputnik первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Как отметил Шипулин, открытие штамма может и не сказаться на создании вакцины. Он отметил, что несколько лет назад были обнаружены участки генома, которые должны защищать от большинства субтипов ВИЧ. Шипулин уточнил, что чем больше субтипов, тем хуже будет работать вакцина, но открытие пептидов широкой специфичности может позволить создать вакцину, которая будет защищать от нескольких вариантов вируса.
"Мы сейчас занимаемся еще генотерапией, то есть мы разрабатываем методы, которые позволят радикально этот вопрос решить. Поэтому здесь надежда не только на вакцину, на выключение... это называется внутриклеточной иммунизацией, когда вирус выключают внутри клетки", - сказал Шипулин.
Он пояснил, что, зная, как устроена регуляция размножения вируса, можно воздействовать на эти механизмы и заставить его "замолчать" прямо внутри клетки. По его словам, в этом направлении ведется огромное количество работ.
Распространение ВИЧ-инфекции
2 ноября 2016, 19:38РИА Новости
Распространение ВИЧ-инфекции в РоссииУправление здравоохранения администрации Екатеринбурга 2 ноября сообщило, что в городе зарегистрировано 26693 случая ВИЧ-инфекции. Это значит, что заражен каждый 50-й житель города. Данные по общему числу инфицированных в России, способы профилактики и симптомы заражения вирусом иммунодефицита человека - в инфографике Ria.ru
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Открытия - РИА НаукаМинистерство здравоохранения РФРоссияСША
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