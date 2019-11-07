В Минздраве рассказали о разработке метода остановки ВИЧ внутри клетки

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В России ведутся работы по внутриклеточной иммунизации или "выключению" ВИЧ внутри клетки, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора Центра стратегического планирования Минздрава России Герман Шипулин.
Ранее телеканал CNN сообщил, что группа ученых в США обнаружила новый штамм ВИЧ впервые за почти 20 лет. Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури. Штамм является частью группы М вида ВИЧ-1.
Как отметил Шипулин, открытие штамма может и не сказаться на создании вакцины. Он отметил, что несколько лет назад были обнаружены участки генома, которые должны защищать от большинства субтипов ВИЧ. Шипулин уточнил, что чем больше субтипов, тем хуже будет работать вакцина, но открытие пептидов широкой специфичности может позволить создать вакцину, которая будет защищать от нескольких вариантов вируса.
"Мы сейчас занимаемся еще генотерапией, то есть мы разрабатываем методы, которые позволят радикально этот вопрос решить. Поэтому здесь надежда не только на вакцину, на выключение... это называется внутриклеточной иммунизацией, когда вирус выключают внутри клетки", - сказал Шипулин.
Он пояснил, что, зная, как устроена регуляция размножения вируса, можно воздействовать на эти механизмы и заставить его "замолчать" прямо внутри клетки. По его словам, в этом направлении ведется огромное количество работ.
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