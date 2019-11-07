В Минздраве рассказали о разработке метода остановки ВИЧ внутри клетки

Онищенко: не за горами время, когда ВИЧ станет "банальной инфекцией" Открытие нового штамма ВИЧ прокомментировал в эфире радио Sputnik первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Как отметил Шипулин, открытие штамма может и не сказаться на создании вакцины. Он отметил, что несколько лет назад были обнаружены участки генома, которые должны защищать от большинства субтипов ВИЧ. Шипулин уточнил, что чем больше субтипов, тем хуже будет работать вакцина, но открытие пептидов широкой специфичности может позволить создать вакцину, которая будет защищать от нескольких вариантов вируса.