Росгидромет заявил об улучшении качества воздуха в российских городах

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения воздуха в прошлом году отмечались в 89% российских городов, однако в целом качество воздуха в городах страны за последние пять лет улучшилось, говорится в материалах Государственной геофизической обсерватории им. Воейкова (структурное подразделение Росгидромета).
"В 89% городов отмечается превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения атмосферного воздуха. В 143 городах с общей численностью населения более 56 миллионов человек средняя за год концентрация одного или нескольких загрязняющих веществ в воздухе кратно превышает безопасный уровень — величину предельно допустимой концентрации. В 46 городах степень загрязнения воздуха по комплексу показателей высокая и очень высокая", - говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год". Копия доклада имеется в распоряжении РИА Новости.
При этом в России происходит постепенное улучшение качества воздуха в городах, отмечается в документе. За пятилетний период 2014-2018 годов в основном происходит уменьшение средних значений концентраций основных загрязняющих веществ, говорится в документе.