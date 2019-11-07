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РИА Новости

Токаев предложил провести следующий форум России и Казахстана в Кокшетау

18:23 07.11.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести в 2020 году межрегиональный форум России и Казахстана в казахстанском городе Кокшетау, по его словам, форум нужно посвятить сотрудничеству в области экологии.
"Уважаемый Владимир Владимирович (Путин - ред.), я предлагаю назначить тематику следующего межрегионального форума как сотрудничество в области экологии и зеленого роста и провести этот форум у нас в Казахстане, в городе Кокшетау Акмолинской области в 2020 году", - заявил Токаев на XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана.
"Безусловно, мы с этим согласны, благодарны вам за это предложение и за тему, которую вы предлагаете в качестве основной. Согласен полностью, что это очень важное направление нашей совместной работы", - сказал на это Путин.
Президент РФ поблагодарил Токаева, а также российских и казахстанских коллег, подготовивших форум, за результативную и плодотворную совместную работу. "Согласен со своим коллегой в том, что повестка дня была насыщенной, современной, много было встреч, контактов, мероприятий, и все они прошли содержательно, на высоком уровне", - добавил глава российского государства.
Он отметил, что "работа, проделанная в ходе российско-казахстанского межрегионального форума заслуживает положительной оценки", а идеи и предложения по активизации двустороннего сотрудничества в самых различных сферах, высказанные участниками мероприятия, будут без сомнений востребованы".
XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества" проходит в Омске 6-7 ноября.
Sputnik Казахстан выступает информационным партнером ХVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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