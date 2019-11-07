Слуцкий прокомментировал слова Макрона про "смерть мозга" НАТО

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заявление президента Франции Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО" - абсолютно точный диагноз, слепая солидарность с США в итоге введет в кому Европу, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Президент Франции отметил отсутствие "координации по стратегическим решения между США и партнерами по НАТО" и заявил об "агрессии со стороны другого партнера по НАТО, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту без координации".

"Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Абсолютно точный диагноз. Слепая евроатлантическая солидарность с США в итоге введет Европу в кому. Давно пора покинуть фарватер Вашингтона и вести политику в соответствии с интересами всех стран Европейского континента", - написал парламентарий в Twitter.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.