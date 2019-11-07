Суд арестовал обвиняемых в нападении на школьниц в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Суд в четверг арестовал на 2 месяца двух жителей Челябинска, обвиняемых в разбойном нападении на школьниц, а также насилии над ними, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Как сообщалось, днем 3 ноября у дома на улице Черкасская в Челябинске двое неизвестных, угрожая ножом двум восьмиклассницам, отобрали у них имущество – у одной на сумму 5 тысяч рублей, у второй злоумышленники забрали сотовый телефон и имущество на сумму 4,5 тысячи рублей. Подозреваемых задержали, было заведено дело о разбое. В пресс-центре прокуратуры подчеркнули, что задержанных обвиняют также в надругательстве над девочками.

"Курчатовский районный суд Челябинска 7 ноября удовлетворил ходатайства следователя … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца двум жителям Челябинска 1987 и 1982 года рождения, которые обвиняются в разбойном нападении на двух школьниц и надругательстве над ними", - говорится в сообщении.

Обвиняемые, поясняется в сообщении, ранее неоднократно судимы, отбывали наказание в одном исправительном учреждении, где и познакомились, освободились оба в марте 2019 года по отбытии срока наказания.