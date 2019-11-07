В Сочи водитель BMW протаранил ограждение аэропорта и скрылся с места ДТП

СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Полиция разыскивает водителя, который пробил ограждения аэропорта и бросил на его территории автомобиль, сообщил РИА Новости представитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По его словам, инцидент произошел в районе улицы Авиационной. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте, врезался в металлический забор аэропорта и въехал на его территорию.
"Водитель с места ДТП скрылся, бросив автомобиль на территории аэропорта. Ведётся розыск водителя", - пояснил представитель ведомства.
Как сообщили РИА Новости в аэропорту Сочи, служба безопасности намерена передать брошенный автомобиль марки BMW в полицию.