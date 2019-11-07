Страны НАТО договорились усилить защиту Северного моря и Ла-Манша

Как указывает агентство, в заявлении отмечается, что в последние годы стратегическая ситуация в Европе изменилась, государственные и негосударственные акторы бросают все новые и новые вызовы "основанному на правилах международному порядку".

"Их активность направлена на то, чтобы ослабить сплоченность наших демократий, и нацелена на наши уязвимые места, что достигается путем дестабилизации или внушения людям недоверия относительно способности их правительств их защищать", - цитирует заявление агентство.

Инспектор ВМС ФРГ Андреас Краузе, который возглавляет в этом году CHANCOM, заявил, что морские пути представляют особую значимость для безопасности и процветания в Европе. Ла-Манш и Северное море он назвал "дверью в Центральную Европу и вратами в Балтийское море", поэтому странами НАТО необходимо усиливать оборонные и сдерживающие возможности.