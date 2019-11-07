МВД Украины заявило о полном обеспечении правопорядка в Золотом

КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины передислоцировало достаточное количество полицейских и нацгвардийцев в Золотое, где ранее прошло разведение сил, а также обеспечили достаточным количеством техники и спецсредств, сообщил в четверг глава МВД Арсен Аваков

Аваков в четверг посетил участок разведения сил в Луганской области , также Золотое посетили помощник президента Украины Андрей Ермак, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, начальник Генштаба Руслан Хомчак и ряд послов.

"Мы передислоцировали сюда достаточное количество личного состава Национальной полиции Украина и Национальной гвардии Украины, обеспечили соответствующим количеством техники и спецсредств для охраны общественной безопасности и порядка. Госслужба Украины по ЧС готова выполнять свои обязанности, включая помощь населению при возникновении какой-либо необходимости, в том числе - наши взрывотехники обеспечены средствами оперативного и гуманитарного разминирования", - приводит слова Авакова пресс-служба МВД в Facebook

Он также отметил, что в пределах своей компетенции МВД Украины полностью обеспечивает правопорядок и безопасность в Золотом.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.