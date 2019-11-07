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РИА Новости

МВД Украины заявило о полном обеспечении правопорядка в Золотом

17:55 07.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Стрингер
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины передислоцировало достаточное количество полицейских и нацгвардийцев в Золотое, где ранее прошло разведение сил, а также обеспечили достаточным количеством техники и спецсредств, сообщил в четверг глава МВД Арсен Аваков.
Аваков в четверг посетил участок разведения сил в Луганской области, также Золотое посетили помощник президента Украины Андрей Ермак, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, начальник Генштаба Руслан Хомчак и ряд послов.
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"Мы передислоцировали сюда достаточное количество личного состава Национальной полиции Украина и Национальной гвардии Украины, обеспечили соответствующим количеством техники и спецсредств для охраны общественной безопасности и порядка. Госслужба Украины по ЧС готова выполнять свои обязанности, включая помощь населению при возникновении какой-либо необходимости, в том числе - наши взрывотехники обеспечены средствами оперативного и гуманитарного разминирования", - приводит слова Авакова пресс-служба МВД в Facebook.
Он также отметил, что в пределах своей компетенции МВД Украины полностью обеспечивает правопорядок и безопасность в Золотом.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса.
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Руслан ХомчакСитуация на УкраинеАндрей ЕрмакОБСЕДонецкая Народная РеспубликаАрсен АваковМВД УкраиныЛуганская областьВ мире
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