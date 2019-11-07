В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России

ВЕНА, 7 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. В Австрии задержали бывшего высокопоставленного чиновника Министерства культуры России, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Вены Нина Буссек.
"Я могу подтвердить задержание, но не могу назвать имени", — сказала она.
По словам собеседницы агентства, прокуратура запросила суд об аресте задержанного. "Когда будет принято решение, зависит от суда. Он примет решение по нашему запросу", — добавила Буссек.
Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании. В самой же Испании задержали его жену и сына, а также адвоката, испанца по национальности.
Имя задержанного не называлось. Сообщается, что в Испании его подозревают в отмывании денег. Европейский ордер на арест выдал суд Марбельи, который считает, что средства, полученные незаконным путем в России, были отмыты через покупку особняка на этом фешенебельном курорте.
Покупка оценивается в четыре миллиона евро, эти деньги были переведены со швейцарского счета, уточняет Национальная полиция.
Суд наложил арест на дом в Марбелье, автомобиль стоимостью 100 тысяч евро, 160 тысяч евро на банковских счетах и наличными, а также драгоценности.
Расследование в Испании
Как следует из сообщения испанской полиции, российские власти выдали международный ордер на арест бывшего чиновника, которого подозревают в причастности к хищению 7,2 миллиона долларов из государственных средств, выделенных Эрмитажу. Еще один эпизод касается хищений на 2,6 миллиона долларов, предназначавшихся на восстановление памятников архитектуры в различных регионах России.
Расследование в Испании началось в июле 2018 года, после запроса российских властей. Как выяснило следствие, семья экс-чиновника жила в Эстепоне (провинция Малага) с 2015 года.
Европейский ордер на арест выдан на том основании, что Уголовный кодекс Испании предусматривает наказание за отмывание денег, даже если они были получены в результате преступления, совершенного в другой стране.