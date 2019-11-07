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РИА Новости

В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России

17:52 07.11.2019 (обновлено: 20:09 07.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену с собора Святого Стефана
Вид на Вену с собора Святого Стефана
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену с собора Святого Стефана. Архивное фото
ВЕНА, 7 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. В Австрии задержали бывшего высокопоставленного чиновника Министерства культуры России, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Вены Нина Буссек.
"Я могу подтвердить задержание, но не могу назвать имени", — сказала она.
По словам собеседницы агентства, прокуратура запросила суд об аресте задержанного. "Когда будет принято решение, зависит от суда. Он примет решение по нашему запросу", — добавила Буссек.
Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании. В самой же Испании задержали его жену и сына, а также адвоката, испанца по национальности.
Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов в Басманном суде Москвы. 19 сентября 2019
19 сентября, 14:40РИА Новости
Экс-главу департамента Минкульта задержали по делу о крупном мошенничестве
Имя задержанного не называлось. Сообщается, что в Испании его подозревают в отмывании денег. Европейский ордер на арест выдал суд Марбельи, который считает, что средства, полученные незаконным путем в России, были отмыты через покупку особняка на этом фешенебельном курорте.
Покупка оценивается в четыре миллиона евро, эти деньги были переведены со швейцарского счета, уточняет Национальная полиция.
Суд наложил арест на дом в Марбелье, автомобиль стоимостью 100 тысяч евро, 160 тысяч евро на банковских счетах и наличными, а также драгоценности.

Расследование в Испании

Как следует из сообщения испанской полиции, российские власти выдали международный ордер на арест бывшего чиновника, которого подозревают в причастности к хищению 7,2 миллиона долларов из государственных средств, выделенных Эрмитажу. Еще один эпизод касается хищений на 2,6 миллиона долларов, предназначавшихся на восстановление памятников архитектуры в различных регионах России.
Расследование в Испании началось в июле 2018 года, после запроса российских властей. Как выяснило следствие, семья экс-чиновника жила в Эстепоне (провинция Малага) с 2015 года.
Европейский ордер на арест выдан на том основании, что Уголовный кодекс Испании предусматривает наказание за отмывание денег, даже если они были получены в результате преступления, совершенного в другой стране.
Кадры задержания министра строительства и архитектуры по Ставропольскому краю
Вчера, 14:58РИА Недвижимость
Задержан министр строительства Ставрополья
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Министерство культуры РФАвстрияВенаРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Если в России не сажают , может заграница нам поможет.
7 ноября, 19:11
Константин Парфенов
5151402
Подбор кадров у нас в высших эшелонах власти потрясающий, что не бывший - то вор и мошенник. Видимо что- бы попасть, надо много до того "заработать", потом видимо отбивают.
7 ноября, 19:24
Vladidmir Kanygin
1530302
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