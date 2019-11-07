В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России

ВЕНА, 7 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. В Австрии задержали бывшего высокопоставленного чиновника Министерства культуры России, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Вены Нина Буссек. задержали бывшего высокопоставленного чиновника Министерства культуры России, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Вены Нина Буссек.

"Я могу подтвердить задержание, но не могу назвать имени", — сказала она.

По словам собеседницы агентства, прокуратура запросила суд об аресте задержанного. "Когда будет принято решение, зависит от суда. Он примет решение по нашему запросу", — добавила Буссек.

Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании. В самой же Испании задержали его жену и сына, а также адвоката, испанца по национальности.

Имя задержанного не называлось. Сообщается, что в Испании его подозревают в отмывании денег. Европейский ордер на арест выдал суд Марбельи, который считает, что средства, полученные незаконным путем в России, были отмыты через покупку особняка на этом фешенебельном курорте.

Покупка оценивается в четыре миллиона евро, эти деньги были переведены со швейцарского счета, уточняет Национальная полиция.

Суд наложил арест на дом в Марбелье, автомобиль стоимостью 100 тысяч евро, 160 тысяч евро на банковских счетах и наличными, а также драгоценности.

Расследование в Испании

Как следует из сообщения испанской полиции, российские власти выдали международный ордер на арест бывшего чиновника, которого подозревают в причастности к хищению 7,2 миллиона долларов из государственных средств, выделенных Эрмитажу. Еще один эпизод касается хищений на 2,6 миллиона долларов, предназначавшихся на восстановление памятников архитектуры в различных регионах России.

Расследование в Испании началось в июле 2018 года, после запроса российских властей. Как выяснило следствие, семья экс-чиновника жила в Эстепоне (провинция Малага) с 2015 года.