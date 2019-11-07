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РИА Новости

У москвички арестовали машину за неуплату парковки на 270 тысяч рублей

17:49 07.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭвакуатор привез автомобиль нарушителя правил парковки на спецстоянку администрации Московского парковочного пространства
Эвакуатор привез автомобиль нарушителя правил парковки на спецстоянку администрации Московского парковочного пространства
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Московский паркинг" вместе с приставами эвакуировал автомобиль москвички на спецстоянку, пока она не погасит все свои долги за парковку в 270 тысяч рублей, сообщает в четверг "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
"Арестованный автомобиль Nissan Juke отправлен на специализированную стоянку, где будет находиться до полной уплаты всех задолженностей. Если этого не произойдет, то судебные приставы могут отправить авто на реализацию, чтобы погасить долг", - говорится в релизе.
На оплату штрафов у москвички есть 60 дней. Если она не расплатится вовремя, то на нее могут наложить еще один административный штраф.
Помимо этого, неплательщикам могут запретить выезжать за границу и отказать в выдаче резидентского разрешения. Уже выданные сертификаты могут приостановить, пока автомобилист не погасит все долги.
"У неплательщицы ... имеются неоплаченные штрафы на 270 тысяч рублей", - отмечает АМПП.
Двести семьдесят тысяч рублей – не рекорд задолженности за московскую парковку. В октябре жительница столицы Леля Иванова рассказала, что ее оштрафовали на полмиллиона рублей за неправильную парковку после того, как, не уведомив ее, аннулировали резидентское разрешение, а уведомления о штрафах ей не приходили.
В АМПП посоветовали москвичке обращаться в суд из-за этой "очень неприятной ситуации", подчеркнув, что учреждение "действуют строго в рамках закона" и посылало женщине постановления "Почтой России".
Табличка платной городской парковки № 0301 на Зубовском бульваре
1 ноября, 14:05РИА Новости
Платные парковки принесли Москве более 26 миллиардов рублей за семь лет
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Администратор московского парковочного пространстваМоскваОбщество
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