У москвички арестовали машину за неуплату парковки на 270 тысяч рублей

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Московский паркинг" вместе с приставами эвакуировал автомобиль москвички на спецстоянку, пока она не погасит все свои долги за парковку в 270 тысяч рублей, сообщает в четверг "Московский паркинг" вместе с приставами эвакуировал автомобиль москвички на спецстоянку, пока она не погасит все свои долги за парковку в 270 тысяч рублей, сообщает в четверг "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Арестованный автомобиль Nissan Juke отправлен на специализированную стоянку, где будет находиться до полной уплаты всех задолженностей. Если этого не произойдет, то судебные приставы могут отправить авто на реализацию, чтобы погасить долг", - говорится в релизе.

На оплату штрафов у москвички есть 60 дней. Если она не расплатится вовремя, то на нее могут наложить еще один административный штраф.

Помимо этого, неплательщикам могут запретить выезжать за границу и отказать в выдаче резидентского разрешения. Уже выданные сертификаты могут приостановить, пока автомобилист не погасит все долги.

"У неплательщицы ... имеются неоплаченные штрафы на 270 тысяч рублей", - отмечает АМПП.

Двести семьдесят тысяч рублей – не рекорд задолженности за московскую парковку. В октябре жительница столицы Леля Иванова рассказала, что ее оштрафовали на полмиллиона рублей за неправильную парковку после того, как, не уведомив ее, аннулировали резидентское разрешение, а уведомления о штрафах ей не приходили.