Макрон заявил, что считать Россию "первоначальным врагом" НАТО немыслимо

Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан в 1955 году. Представители восьми европейских государств объяснили заключение договора необходимостью ответных мер на создание НАТО и включение в этот блок Западной Германии.