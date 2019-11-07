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РИА Новости

Макрон заявил, что считать Россию "первоначальным врагом" НАТО немыслимо

17:42 07.11.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал немыслимым то, что Россия считается "первоначальным врагом" НАТО после прекращения действия Варшавского договора.
"НАТО была задумана для ответа врагу: Варшавскому договору. В 90-е мы совсем не переосмыслили этот геополитический проект в связи с исчезновением первоначального врага. То, что врагом продолжает оставаться Россия - немыслимо", - заявил Макрон в интервью журналу Economist.
Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан в 1955 году. Представители восьми европейских государств объяснили заключение договора необходимостью ответных мер на создание НАТО и включение в этот блок Западной Германии.
В феврале 1991 года было принято решение об упразднении военных структур Варшавского договора, в июле в Праге был подписан протокол о полном прекращении его действия.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Эммануэль МакронНАТОРоссияБезопасностьВ мире
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