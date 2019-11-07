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РИА Новости

Пушкина рассказала, сколько детей были спасены благодаря бэби-боксам

17:41 07.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБэби-бокс
Бэби-бокс
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Бэби-бокс. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Примерно 200 детей было спасено в регионах РФ благодаря установке бэби-боксов, такие цифры привела зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
"Все начиналось по инициативе врачей и вылилось это в то, что на следующий год эти дети (спасенные в бэби-боксах - ред.) идут в школу. И мы не можем игнорировать эти случаи, и в стране сегодня фактически… порядка 200 детей спасено. Это, как мы подсчитали, семь классов средней школы", - сказала Пушкина на пресс-конференции, посвященной теме бэби-боксов.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в свою очередь сообщила, что за шесть лет работы "окна жизни" в подмосковных Люберцах удалось спасти более 40 новорожденных.
"Он был открыт почти ровно 6 лет назад – 28 октября состоялось открытие бэби-бокса, и тогда именно Люберцы (были выбраны – ред.)… потому что в течение последних двух лет, до 2013 года соответственно, было несколько случаев, когда детей выбрасывали на стройке и на помойке. И вот с тех пор за шесть лет у нас ни одного случая, ребенка, который был бы найден в младенческом возрасте на стройке, на помойке. У нас 45 спасенных жизней", - сказала Мишонова.
Бэби-бокс в роддоме Калининграда. Архивное фото
19 декабря 2017, 21:40Социальный навигатор
В Госдуму внесли проект о праве регионов принимать решение по бэби-боксам
Уполномоченный уточнила, что в 2019 году пока ни одного малыша в бэби-боксе не оставили.
Бэби-бокс — специальное место для анонимного отказа от ребенка. Первый в России бэби-бокс был установлен в 2011 году в Сочи.
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Оксана ПушкинаГосдума РФРоссияОбщество
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