Пушкина рассказала, сколько детей были спасены благодаря бэби-боксам

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Примерно 200 детей было спасено в регионах РФ благодаря установке бэби-боксов, такие цифры привела зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Примерно 200 детей было спасено в регионах РФ благодаря установке бэби-боксов, такие цифры привела зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина

"Все начиналось по инициативе врачей и вылилось это в то, что на следующий год эти дети (спасенные в бэби-боксах - ред.) идут в школу. И мы не можем игнорировать эти случаи, и в стране сегодня фактически… порядка 200 детей спасено. Это, как мы подсчитали, семь классов средней школы", - сказала Пушкина на пресс-конференции, посвященной теме бэби-боксов.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в свою очередь сообщила, что за шесть лет работы "окна жизни" в подмосковных Люберцах удалось спасти более 40 новорожденных.

"Он был открыт почти ровно 6 лет назад – 28 октября состоялось открытие бэби-бокса, и тогда именно Люберцы (были выбраны – ред.)… потому что в течение последних двух лет, до 2013 года соответственно, было несколько случаев, когда детей выбрасывали на стройке и на помойке. И вот с тех пор за шесть лет у нас ни одного случая, ребенка, который был бы найден в младенческом возрасте на стройке, на помойке. У нас 45 спасенных жизней", - сказала Мишонова.

Уполномоченный уточнила, что в 2019 году пока ни одного малыша в бэби-боксе не оставили.