Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ученые из университета во Флориде при помощи дронов обнаружили древнее поселение индейцев, которое датировали от 900 до 1200 годами нашей эры, . Ученые из университета во Флориде при помощи дронов обнаружили древнее поселение индейцев, которое датировали от 900 до 1200 годами нашей эры, сообщает Daily Mail.

Дроны сканировали побережье острова Роли в Мексиканском заливе, благодаря чему удалось составить 3D-карты его поверхности. В результате археологи раскопали руины 37 жилищ, окруженных кольцами из устричных раковин.

Также были обнаружены бусы и инструменты для их изготовления.