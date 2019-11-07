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РИА Новости

Киев заявил о готовности начать отвод сил в районе Петровского 8 ноября

17:38 07.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Украины готовы в пятницу в 13.00 мск начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе, заявил в четверг глава Генштаба Руслан Хомчак.
"Район Петровского… семь дней тишины вчера (в среду – ред.) как раз прошло, сегодня (в четверг – ред.) сделаны все заявления, проходит верификация, с завтрашнего дня (с пятницы – ред.) мы уже готовы будем выполнять дальше те требования, которые есть по разведению", - сказал Хомчак на брифинге в Золотом-4 в Донбассе. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".
Он отметил, что разведение сил и средств должно проходить зеркально и начнется в 13.00 мск.
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