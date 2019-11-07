Киев заявил о готовности начать отвод сил в районе Петровского 8 ноября

"Район Петровского… семь дней тишины вчера (в среду – ред.) как раз прошло, сегодня (в четверг – ред.) сделаны все заявления, проходит верификация, с завтрашнего дня (с пятницы – ред.) мы уже готовы будем выполнять дальше те требования, которые есть по разведению", - сказал Хомчак на брифинге в Золотом-4 в Донбассе. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".