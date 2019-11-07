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РИА Новости

Путин рассказал о значении форума регионов России и Казахстана

17:34 07.11.2019 (обновлено: 17:37 07.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Очередной форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана внесет вклад не только в развитие связей по линии регионов, но и в дальнейшее укрепление всеобъемлющего российско-казахстанского стратегического партнерства, заявил президент России Владимир Путин.
"Российско-казахстанские региональные форумы всегда приносят хорошую практическую отдачу, и на этот раз также подготовлен солидный пакет межведомственных, межрегиональных соглашений и коммерческих договоренностей. Убежден, что работа нынешнего форума внесет вклад не только в развитие связей по линии наших регионов, но и в целом будет способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего российско-казахстанского стратегического партнерства", - заявил Путин в четверг, выступая на форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
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Президент РФ уточнил, что вопросы расширения двустороннего сотрудничества обсуждались и на отдельных переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись до форума. По его словам, лидеры двух стран, регулярно встречаясь, постоянно затрагивают эти вопросы.
Он отметил, что первый форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана также прошел в Омске в 2003 году, а нынешняя встреча регионов стала уже 16-й. Форум собрал более 1,6 тысячи представителей 24 российских регионов и 10 казахстанских областей, в том числе глав регионов, федеральных министров, парламентариев, руководителей крупных компаний, экспертов, ученых, добавил Путин.
Sputnik Казахстан выступает информационным партнером ХVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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Касым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинОмскРоссияКазахстанЭкономика
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