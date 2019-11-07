Путин рассказал о значении форума регионов России и Казахстана

"Российско-казахстанские региональные форумы всегда приносят хорошую практическую отдачу, и на этот раз также подготовлен солидный пакет межведомственных, межрегиональных соглашений и коммерческих договоренностей. Убежден, что работа нынешнего форума внесет вклад не только в развитие связей по линии наших регионов, но и в целом будет способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего российско-казахстанского стратегического партнерства", - заявил Путин в четверг, выступая на форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.