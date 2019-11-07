СГК спишет пени должникам за тепло и горячую воду в алтайском Бийске

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) спишет пени должникам в Бийске Алтайского края, которые полностью погасят свой долг за теплоснабжение и горячую воду перед компанией до 28 декабря, говорится в сообщении СГК.

"В Бийске энергетики Сибирской генерирующей компании объявили льготные каникулы по оплате штрафов за просрочку платежей. С 1 ноября по 28 декабря 2019 года бийчане смогут рассчитаться за тепло и горячую воду без пени", - сообщает компания.

Уточняется, что необходимо полностью погасить основной долг перед СГК до 28 декабря и прийти в офис компании, чтобы заполнить заявление о списании пени. "Только при выполнении всех вышеназванных условий пеня с лицевого счета будет списана, что отразится в платежке в январе 2020 года. Без заявления и копии документов, подтверждающий платеж, выполненный до 28 декабря, списания пени не будет", - подчеркивает СГК.

Воспользоваться данным предложением не смогут бийчане, чья задолженность по оплате пени была взыскана или взыскивается в судебном порядке.