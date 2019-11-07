Медведев поручил доработать изменения в регламент работы правительства

Разработанные по поручению премьера поправки должны упорядочить законопроектную деятельность правительства и обеспечить системный подход в расстановке законодательных приоритетов, а также исключить дублирование функций и, соответственно, неэффективный расход средств и ресурсов.

По словам Осипова, Медведев особо отметил, что создание разных, альтернативных законопроектов внутри правительства недопустимо - законотворчеством должен заниматься тот, кому это поручено, а тот, кто хочет встроиться в процесс, должен подавать свои предложения, которые могут быть учтены, а могут быть и не учтены.