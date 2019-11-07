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РИА Новости

Медведев поручил доработать изменения в регламент работы правительства

17:27 07.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил в недельный срок доработать изменения в регламент работы правительства для совершенствования законопроектной деятельности с учетом прозвучавших в четверг в ходе заседания кабмина замечаний, сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Разработанные по поручению премьера поправки должны упорядочить законопроектную деятельность правительства и обеспечить системный подход в расстановке законодательных приоритетов, а также исключить дублирование функций и, соответственно, неэффективный расход средств и ресурсов.
Дмитрий Медведев
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По словам Осипова, Медведев особо отметил, что создание разных, альтернативных законопроектов внутри правительства недопустимо - законотворчеством должен заниматься тот, кому это поручено, а тот, кто хочет встроиться в процесс, должен подавать свои предложения, которые могут быть учтены, а могут быть и не учтены.
Планируется, что постановлением будет установлен перечень оснований, документов и решений для законотворческой деятельности. Прежде всего, это будет план, утвержденный премьером, далее - поручения президента, решения правительства, поручения главы кабмина, решения Конституционного суда и международные договоры.
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Олег ОсиповДмитрий МедведевРоссияПолитика
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