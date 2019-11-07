Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию в Сирии

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг обсудил по телефону с главой МИД Германии Хайко Маасом ситуацию в Сирии, включая российско-турецкие договоренности и обстановку в Идлибе, сообщает МИД РФ.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.
"Обсуждалась ситуация в Сирии, включая развитие обстановки на северо-востоке страны в свете реализации положений Меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией от 22 октября 2019 года, а также положение дел в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении.