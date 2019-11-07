Путин заявил о готовности содействовать казахстанским предпринимателям

"Накопленные российские капиталовложения в Казахстане составляют 13 миллиарда долларов, а казахстанские в Россию - почти 4 миллиарда. Создано более 6,5 тысяч совместных предприятий, которые действуют в самых разных регионах наших стран", - сказал Путин.