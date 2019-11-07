Путин заявил о готовности содействовать казахстанским предпринимателям

ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприниматели России и Казахстана всегда могут рассчитывать на постоянное содействие со стороны властей, и пообещал, что перспективным совместным проектам двух стран и далее будет оказываться поддержка.
"Предприниматели двух стран могут рассчитывать на постоянное содействие со стороны российских и казахстанских министерств и ведомств", - заявил Путин на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин также отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику.
"Накопленные российские капиталовложения в Казахстане составляют 13 миллиарда долларов, а казахстанские в Россию - почти 4 миллиарда. Создано более 6,5 тысяч совместных предприятий, которые действуют в самых разных регионах наших стран", - сказал Путин.
Он пообещал и впредь оказывать поддержку перспективным совместным проектам России и Казахстана.
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