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РИА Новости
Медиавойны

Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге

17:23 07.11.2019 (обновлено: 18:18 07.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип телеканала RT . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинская делегация попыталась помешать выступлению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге. Видеозапись инцидента опубликовала в своем Telegram-канале главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
В ролике видно, как группа украинских делегатов пытается перекричать Белкину, скандируя слово "фейк". Некоторые из них встали со своих мест, хлопали и топали. Другие держали в руках бумажки с надписью "Пропаганда — не журналистика".
Сорвать выступление замглавреда RT им не удалось.
"Вот так вели себя вчера украинцы на Всемирном форуме демократии во время выступления моего зама. Другой демократии у меня для вас нет", — прокомментировала видео Симоньян.
Офис телеканала RT
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Позже в эфире программы "Время покажет" на Первом канале она сравнила решение организаторов форума дать слово представителю RT с подвигом.
По ее словам, украинские делегаты безуспешно пытались не допустить выступления представительницы RT, после чего решили ее "переорать". Но и это у них не вышло.
"Потому что когда в центре Европы наш человек, мой заместитель, выступает — это уже они жизнью рискуют. Они уже такую дерзость как Charlie Hebdo совершают против мейнстрима", — объяснила главред.
"Она (Анна Белкина. — Прим. ред.) и бровью не повела. В общем, вела себя безупречно", — отметила Симоньян.
Ежегодный Всемирный форум за демократию стартовал в Страсбурге в среду, 6 ноября.
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