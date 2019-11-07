Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинская делегация попыталась помешать выступлению заместителя главного редактора Украинская делегация попыталась помешать выступлению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге. Видеозапись инцидента опубликовала в своем Telegram-канале главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян

В ролике видно, как группа украинских делегатов пытается перекричать Белкину, скандируя слово "фейк". Некоторые из них встали со своих мест, хлопали и топали. Другие держали в руках бумажки с надписью "Пропаганда — не журналистика".

Сорвать выступление замглавреда RT им не удалось.

"Вот так вели себя вчера украинцы на Всемирном форуме демократии во время выступления моего зама. Другой демократии у меня для вас нет", — прокомментировала видео Симоньян.

Позже в эфире программы " Время покажет " на Первом канале она сравнила решение организаторов форума дать слово представителю RT с подвигом.

По ее словам, украинские делегаты безуспешно пытались не допустить выступления представительницы RT, после чего решили ее "переорать". Но и это у них не вышло.

"Потому что когда в центре Европы наш человек, мой заместитель, выступает — это уже они жизнью рискуют. Они уже такую дерзость как Charlie Hebdo совершают против мейнстрима", — объяснила главред.

"Она (Анна Белкина. — Прим. ред.) и бровью не повела. В общем, вела себя безупречно", — отметила Симоньян.