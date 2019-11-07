Захарова согласилась со словами Макрона про "смерть мозга" НАТО

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала справедливым заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и это можно охарактеризовать как "смерть мозга".
"Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО. Одно "но" (хотя их больше). Как конкретно Европа может контролировать свою судьбу? 20-й век - две мировые. 19 и далее в глубь веков - бесконечные локальные войны и "экспорт идеологии" на острие мечей и копий. Процессы, зародившиеся в "пунктах Вудро Вильсона", прошедшие закалку Второй мировой и развившиеся в экономическую, а затем политическую интеграцию Европы, помогли решить главную задачу - остановить бесконечные европейские раздоры. Но при этом они же привели к сегодняшнему кризису идентичности и развития", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее Макрон в интервью журналу "Экономист" заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Президент Франции отметил отсутствие "координации по стратегическим решения между США и партнерами по НАТО" и заявил об "агрессии со стороны другого партнера по НАТО, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту без координации".
Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.