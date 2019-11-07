Захарова согласилась со словами Макрона про "смерть мозга" НАТО

"Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО. Одно "но" (хотя их больше). Как конкретно Европа может контролировать свою судьбу? 20-й век - две мировые. 19 и далее в глубь веков - бесконечные локальные войны и "экспорт идеологии" на острие мечей и копий. Процессы, зародившиеся в "пунктах Вудро Вильсона", прошедшие закалку Второй мировой и развившиеся в экономическую, а затем политическую интеграцию Европы, помогли решить главную задачу - остановить бесконечные европейские раздоры. Но при этом они же привели к сегодняшнему кризису идентичности и развития", - написала Захарова на своей странице в Facebook.