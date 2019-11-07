Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить с поста

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава Комитета солдатских матерей Флера Салиховская опровергла сообщения об отстранении с должности.
"Я председатель и остаюсь им. Устала уже объяснять", — заявила Салиховская в беседе с "Ура.ру".
Ранее в СМИ появилась информация, что в комитете произошел раскол после ЧП в войсковой части в Забайкальском крае, где солдат расстрелял сослуживцев. После этого члены организации якобы приняли решение отстранить Салиховскую.
Трагедия в войсковой части в Забайкальском крае случилась в минувшую пятницу. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. Шамсутдинову грозит пожизненный срок.
В военном ведомстве сообщили, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. Следственный комитет и специальная комиссия во главе с замминистра обороны России Андреем Картаполовым разбирается в обстоятельствах инцидента.