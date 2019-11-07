Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить с поста

Трагедия в войсковой части в Забайкальском крае случилась в минувшую пятницу. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. Шамсутдинову грозит пожизненный срок.