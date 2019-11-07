Итальянский боевой вертолет разбился об эсминец

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Итальянский многоцелевой вертолет AgustaWestland SH.101 Merlin серьезно пострадал при жесткой посадке на борт эсминца Caio Duillio. Об этом сообщило интернет-издание Итальянский многоцелевой вертолет AgustaWestland SH.101 Merlin серьезно пострадал при жесткой посадке на борт эсминца Caio Duillio. Об этом сообщило интернет-издание Cittadellaspezia

Авария произошла в среду вечером. Вертолет выполнял тренировочный полет в темное время суток.

Машина завалилась набок при посадке, из-за чего разрушился несущий винт. Но пожара удалось не допустить благодаря работе экипажа на палубе.

Никто из шестерых членов экипажа не пострадал. Причины происшествия расследуются.