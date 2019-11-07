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РИА Новости

Итальянский боевой вертолет разбился об эсминец

17:15 07.11.2019 (обновлено: 18:20 07.11.2019)
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© Фото : Italian NavyПоследствия крушения вертолета на борту эсминца Caio Duillio
Последствия крушения вертолета на борту эсминца Caio Duillio
© Фото : Italian Navy
Последствия крушения вертолета на борту эсминца Caio Duillio
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Итальянский многоцелевой вертолет AgustaWestland SH.101 Merlin серьезно пострадал при жесткой посадке на борт эсминца Caio Duillio. Об этом сообщило интернет-издание Cittadellaspezia.
Авария произошла в среду вечером. Вертолет выполнял тренировочный полет в темное время суток.
Машина завалилась набок при посадке, из-за чего разрушился несущий винт. Но пожара удалось не допустить благодаря работе экипажа на палубе.
Никто из шестерых членов экипажа не пострадал. Причины происшествия расследуются.
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AgustaWestland SH.101 — основной вертолет итальянского флота. Его выпускают в двух модификациях — противолодочной и многоцелевой.
Эсминец Caio Duillio ввели в строй в 2011 году. Среди вооружений корабля — артиллерийские установки разных калибров, торпеды и противокорабельные ракеты.
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