Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о появлении нового штамма ВИЧ

"Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что российские тест-системы способны выявить и определить любой тип вируса ВИЧ, включая недавно подтвержденный субтип вируса. Ученые подтвердили, что рисков получить ложноотрицательные результаты в случае появления этого варианта вируса на территории Российской Федерации нет", - говорится в сообщении.

По ее словам, подтвержденный субтип относится к широко распространенной генетической группе М, поэтому, скорее всего, он не потребует изменений в действующих клинических рекомендациях по лечению ВИЧ-инфицированных, а современные препараты для лечения пациентов с ВИЧ-1 будут эффективны и против этого варианта вируса.