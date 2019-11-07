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РИА Новости

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о появлении нового штамма ВИЧ

17:03 07.11.2019
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Сергей Венявский
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские тест-системы могут выявить и определить любой тип ВИЧ, включая недавно подтвержденный субтип, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее телеканал CNN сообщил, что группа ученых в США обнаружила новый штамм ВИЧ впервые за почти 20 лет. Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури. Штамм является частью группы М вида ВИЧ-1.
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"Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что российские тест-системы способны выявить и определить любой тип вируса ВИЧ, включая недавно подтвержденный субтип вируса. Ученые подтвердили, что рисков получить ложноотрицательные результаты в случае появления этого варианта вируса на территории Российской Федерации нет", - говорится в сообщении.
Как отметила глава ведомства Анна Попова, сегодня можно говорить только о подтверждении наличия еще одного субтипа ВИЧ, но не об открытии нового.
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По ее словам, подтвержденный субтип относится к широко распространенной генетической группе М, поэтому, скорее всего, он не потребует изменений в действующих клинических рекомендациях по лечению ВИЧ-инфицированных, а современные препараты для лечения пациентов с ВИЧ-1 будут эффективны и против этого варианта вируса.
В России существует сеть медучреждений, оказывающих помощь людям с ВИЧ. У каждого из них есть необходимые диагностические тесты, добавили в Роспотребнадзоре.
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Анна ПоповаРоспотребнадзорРоссияВИЧОбщество
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