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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Сирия призвали мировое сообщество обязать США вывести войска

17:08 07.11.2019
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия и Сирия призывают мировое сообщество обязать США вывести свои войска из САР и освободить незаконно оккупированные сирийские территории, сообщается в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и САР "О гуманитарной обстановке в Сирии и проблемах, препятствующих реализации инициативы по эвакуации беженцев из лагеря "Рукбан".
"Именно незаконное присутствие США и их союзников на территории суверенного государства, противодействующих восстановлению контроля законного правительства над всей территорией страны, является главным дестабилизирующим фактором на пути возрождения Сирии. Призываем все мировое сообщество оказать давление на Соединенные Штаты, продолжающие нарушать нормы международного права своим присутствием на незаконно оккупированных сирийских территориях, и обязать их полностью вывести войска из суверенной Сирии", - говорится в заявлении.
Отмечается, что на юге Сирии США продолжают удерживать незаконно оккупированную 55-километровую зону вокруг Эт-Танфа и препятствовать расформированию лагеря беженцев "Рукбан". При этом из-за нежелания США дать гарантии безопасности на оккупированной территории в районе Эт-Танф, приостановлена реализация плана ООН по эвакуации жителей лагеря.
Кроме того, США продолжают заявлять о необходимости регулярной доставки гуманитарных грузов в лагерь. "Все сводится к желанию США обеспечить за счет ООН продуктами питания и предметами первой необходимости подконтрольных боевиков", - подчеркивается в заявлении.
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Ранее руководители межведомственных координационных штабов РФ и Сирии сообщили, что США сорвали план по выводу сирийских граждан с территории лагеря беженцев "Рукбан". Согласно поддержанному Дамаском плану ООН, на протяжении пяти дней из лагеря беженцев должны были выходить от 2 до 2,5 тысячи человек. Однако 29 сентября на пункте пропуска "Джлеб" вместо более 2 тысяч сирийских граждан находились лишь 336 человек.
Представитель антиигиловской* коалиции полковник Майлс Каггинс в этой связи заявил ранее РИА Новости, что она готова оказать поддержку любым инициативам ООН, направленным на облегчение страданий и улучшение качества жизни людей, живущих в лагере "Рукбан", включая поддержку любого безопасного и добровольного возвращения людей домой.
Операция по окончательному расформированию лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии началась 27 сентября. Начальник российского центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин ранее заявил, что оперативный план ООН и сирийского Красного полумесяца предусматривает вывод оставшихся жителей лагеря группами по 3-3,5 тысячи человек в течение 30 дней с момента начала операции.
"Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
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