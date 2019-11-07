В ОСК рассказали, как может работать подводный газовоз с ядерным реактором

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) работает над идеей создания газовоза на ядерной энергии, который сможет проходить льды, опускаясь под воду, судно сможет перевозить до 180 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ), рассказал РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов

"Один из корейских институтов и наше конструкторское бюро "Малахит" презентовали на Дальнем Востоке идею подводного газовоза "Пилигрим", который работает на ядерной энергии. Он будет иметь 360 метров в длину, 70 метров в ширину, и осадку 12 м. Предполагается, что судно сможет перевозить до 180 тысяч тонн СПГ на скорости около 17 узлов. Причем через ледовые районы оно будет проходить в подводном положении, что автоматически снижает требования к конструкции корпуса этого газовоза по сравнению с ледоколами", - рассказал Рахманов.

Энергосистема "Пилигрима" будет включать в себя три атомных реактора "РИТМ-200", а пропульсивный комплекс будет состоять из трёх гребных электродвигателей мощностью по 30 МВт и восьми вспомогательных водомётных движителей. Для хранения СПГ планируется применять системы мембранного типа, добавил он.

По мнению главы ОСК, на фоне вступления в силу с 1 января 2020 года новых требований Международной морской организации (IMO) по снижению содержания серы в судовом топливе, с одной стороны, большим спросом начнут пользоваться суда на СПГ, а с другой – суда на ядерном топливе, имеющие нулевой выброс. "Это особенно важно для таких районов, например, как Арктика. Уверен, что масштабное освоение Арктического региона и Севморпути возможно только при широком использовании именно атомного флота", - заключил собеседник агентства.