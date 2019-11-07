Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T16:59Z
https://ria.ru/20191107/1560681603.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155354/61/1553546135_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_f279bc8720613b0a3fc4ca746779ffce.jpg
РИА Новости

В ОСК рассказали, как может работать подводный газовоз с ядерным реактором

16:59 07.11.2019
678
© Фото : из архива ОСКПрезидент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
© Фото : из архива ОСК
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) работает над идеей создания газовоза на ядерной энергии, который сможет проходить льды, опускаясь под воду, судно сможет перевозить до 180 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ), рассказал РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.
"Один из корейских институтов и наше конструкторское бюро "Малахит" презентовали на Дальнем Востоке идею подводного газовоза "Пилигрим", который работает на ядерной энергии. Он будет иметь 360 метров в длину, 70 метров в ширину, и осадку 12 м. Предполагается, что судно сможет перевозить до 180 тысяч тонн СПГ на скорости около 17 узлов. Причем через ледовые районы оно будет проходить в подводном положении, что автоматически снижает требования к конструкции корпуса этого газовоза по сравнению с ледоколами", - рассказал Рахманов.
Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) Северный полюс проекта 00903
Вчера, 16:35РИА Новости
ОСК до конца года завершит важный этап постройки платформы "Северный полюс"
Энергосистема "Пилигрима" будет включать в себя три атомных реактора "РИТМ-200", а пропульсивный комплекс будет состоять из трёх гребных электродвигателей мощностью по 30 МВт и восьми вспомогательных водомётных движителей. Для хранения СПГ планируется применять системы мембранного типа, добавил он.
По мнению главы ОСК, на фоне вступления в силу с 1 января 2020 года новых требований Международной морской организации (IMO) по снижению содержания серы в судовом топливе, с одной стороны, большим спросом начнут пользоваться суда на СПГ, а с другой – суда на ядерном топливе, имеющие нулевой выброс. "Это особенно важно для таких районов, например, как Арктика. Уверен, что масштабное освоение Арктического региона и Севморпути возможно только при широком использовании именно атомного флота", - заключил собеседник агентства.
ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.
Первый неатомный дизель-электрический ледокол Обь Росатомфлота в порту у морского вокзала в городе Мурманске. 5 ноября 2019
5 ноября, 17:59Мурманская область
В Мурманске подняли флаг России на дизель-электрическом ледоколе "Обь"
3030001
Обсудить 0
Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
Лента новостейМолния