В Саудовской Аравии школьников напугала львица, сидящая на крыше дома

По информации телеканала, администрация школы предприняла меры, чтобы обезопасить учащихся, и сообщила об инциденте в полицию.

В ЮАР туристка сняла на видео, как львы спасли львицу от гиен

В ЮАР туристка сняла на видео, как львы спасли львицу от гиен

Жители стран Персидского залива любят держать в своих больших домах диких животных, особенно львов и тигров, несмотря на то, что закон Саудовской Аравии запрещает содержать в жилых и торговых помещениях животных или растения, которые могут нести угрозу жизни человека.