Король Саудовской Аравии провел переговоры с директором ЦРУ, сообщили СМИ

По информации агентства, они обсудили ряд тем, представляющих взаимный интерес.

Встреча с главой ЦРУ произошла спустя несколько дней, как правительство Йемена и действующие на юге сепаратисты подписали в саудовской столице мирное соглашение о прекращении военного противостояния, которое длилось несколько месяцев. Международное сообщество высоко оценило заключение этой договоренности.